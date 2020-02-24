《索尼克AT 2020東京奧運》事前登錄中　超音鼠拯救東奧避免停辦

【索尼克AT 2020東京奧運 手遊】SEGA Games Co., Ltd.宣布於 Android／iOS 平台正式推出遊戲《索尼克AT 2020東京奧運》。Google Play、App Store 目前也已開放事前登錄，此外也更新了官方網站，除了介紹收錄的競技項目及故事劇情外，還公開了宣傳影片，請務必前往觀賞。

5月7日正式上線！

《索尼克AT 2020東京奧運》決定將於 5 月 7 日（四）正式上線。以東京做為舞台，索尼克（超音鼠）及同伴們將挑戰各式各樣的競技。除了一般規則的奧運競技以外，也將收錄只有索尼克才能辦到，添加特別規則及機關的「EX競技」。快搶先一步體驗 2020 東京奧運競技的快感吧！

（《索尼克AT 2020東京奧運》官方圖片）

Google Play、App Store事前登錄開始！發表達成報酬

即日起於 Google Play、App Store 開啟事前登錄。依據事前登錄的達成數，將在遊戲正式上線後贈送玩家道具。事前登錄數達成 10 萬，將贈送遊玩遊戲時可播放的 BGM「Ocean View」（『TEAM SONIC RACING』）。其它還有達成 20 萬可獲得角色動作及開放新關卡所使用的「訓練點數」，達成 30 萬可獲得能設定成玩家頭像的「未來永遠郎徽章」等各式各樣的道具。請務必參加事前登錄，等待遊戲正式上線。

（gamebase授權使用）

官方網站更新遊戲資訊！

《索尼克AT 2020東京奧運》更新官方網站，除了關於本作收錄的競技以外，還介紹了玩家操作的角色及本作的線上要素。

【玩家操作角色】

索尼克與塔爾斯為首，共可操作 16 名索尼克系列的角色。

【故事】

為了參加奧運而拜訪東京的索尼克一行人，遇上突然搶走了東京，計畫在東京建造「蛋頭城市」的蛋頭博士！再這樣下去東京奧運只能停辦......究竟索尼克是否能夠在奧運競技贏過蛋頭博士，成功救回東京呢？

【收錄競技】

以 2020 東京奧運新增競技為首，收錄多達 15 項的競技！根據不同的項目，還添加特別規則及機關的「EX競技」。挑戰索尼克才能辦到，採用特殊機關與規則改編的競技！

+ 9 + 8 + 7

＜全收錄競技＞ 400公尺跨欄／100公尺短跑／鏈球／射箭／羽球／不定向飛靶射擊／3公尺彈板跳水／彈翻床／空手道／運動攀登／擊劍／BMX競速／跳遠／桌球／擲標槍

+ 2

除了收錄多種 2020 東京奧運的競技項目，還有其他許多以東京為舞台的小遊戲。

【系統】

＜世界排行榜＞在各個關卡中可以與全世界的玩家競爭。此外，根據玩家的國家、地區的不同，在個別關卡中將決定最強國家及地區！以讓自己所屬國家、地區的旗子稱霸所有關卡為目標吧！

＜挑戰書＞可以利用關卡的遊玩記錄來送出「挑戰書」給其他玩家。和許多國家、地區的玩家一起遊玩，還可獲得道具。

宣傳影片公開！

官方也在YouTube上公開了《索尼克AT 2020東京奧運》的宣傳影片。在公開的影片當中，介紹了本作收錄的奧運競技，還有與好友及世界上的人們共同對戰的線上要素。

更多遊戲詳細介紹，請至官方網站查詢。

《索尼克AT 2020東京奧運》官方網站

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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