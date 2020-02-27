《魔獸世界》玩家重製「巫妖王的殞落」結局動畫　向經典最後致敬

《魔獸世界》（World of Warcraft）從 2004 年推出至今已位玩家帶來了七部資料片，雖然每一個都為玩家帶來了新的副本和劇情等等內容供玩家體驗，但其中最受好評的還是 2008 年推出的「巫妖王之怒」，即便到了 2019 年都還是玩家公認的《魔獸世界》巔峰時期。

近期該部資料片再度成了網路上的焦點之一，不過並不是因為官方做了什麼，而是因為有群玩家耗費了 5 個月的時間重製了「巫妖王之怒」結局動畫，其成品非但帶來了高品質的重製表現，還維持了《魔獸世界》的特色風格，進而成了今日的熱門話題之一。

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該部影片為 Pivotal、MasterVertex、Dedrich 以及 Kayes 四位玩家協力打造的創作，Pivotal 表示「巫妖王之怒」是他們第一個完整體驗的資料片內容，同時也是他們與《魔獸爭霸 3》有所連結的最後一次機會，也是他們一同認識多位好戰友、體驗團隊副本和 PVP 魅力的美好時光，以及目睹阿薩斯的故事邁向終結。

隨著該資料片登場後已過了十多年後，他們在《魔獸世界》的冒險時間也逐漸來到了一個終點，而為了向遊戲表達感謝並紀念過去的美好時光，他們便選擇重製這段終結他們最為喜愛的資料片結局動畫，「巫妖王的殞落」。

重製過往《魔獸世界》動畫的作品並不算少見，但讓該部創作得以成為焦點的並不只是因為整體的品質極為細緻而已，其製作團隊的話語也讓玩家們聯想到遊戲以及 Blizzard 近期的種種風波和失望，進而引起了相關的討論。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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