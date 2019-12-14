【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第1話 嶄新之風

《新櫻花大戰》正式推出，今次換上了《Bleach死神》的漫畫家「久保帶人」作主要角色人物設定，好看與否就見仁見智。不過改為AVG+ACT的玩法，的確可以吸引不少新手玩家。今次先為大家帶來故事「第1話 嶄新之風」的基本流程以及所有對話最佳選擇。

今集《新櫻花大戰》與以往一樣，每一章節都分為AVG故事模式及後半段的戰鬥模式，前段AVG模式中玩家就要操作男主角神山誠十郎，在帝都大劇場內與不同女主角對話及互動，選對正確的答案便可以提角女主角們的好感度，從而提高後半部戰鬥的戰力（當然亦會影響最後ending分支）。

新櫻花大戰攻略流程：第1話 嶄新之風

1. 神山來到了帝都，先在車站同與不同的對話，熟習操作 2. 來到了帝都大劇場中，與櫻、堇等女主角對話，然後在大劇場中自由行動與眾女主角互動對話 3. 回去資料室中，便與庫拉麗絲首次見面 4. 走訪整個劇場後，回去「經理室」中，與堇對話，然後神山成為「剪票員」觀看帝劇的演出 5. 看過悲劇般的演出後，與眾女主角對話後，與櫻在劇場中自由行動 6. 與fans（西城樹）等人對話後，可以利用升降機前往地庫 7. 澡堂鬧劇後，回去與花組及上海華擊團等人見面 8. 第二日，櫻向神山道歉後，突然收到降魔來襲的報告 9. 第一場戰鬥，操作櫻與一堆嘍囉戰鬥，熟習戰鬥操作 10. 進入魔幻空間，操作櫻前往找尋逃出方法 11. 與上海華擊團的戰鬥event完結後，駕駛「靈子戰鬥機．無限」的神山隊長登場（比櫻的光武更好用） 12. 最後來到迷宮最深度，與「狂骨」戰鬥，只需要使出必殺技及攻擊頭頂弱點位置，便可以簡單將它擊破。

「第1話 嶄新之風」最佳對話選擇（↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓）

+ 34 + 33 + 32

神秘的敵方（？）角色「夜叉」......

第2話 掌心般的小幸福 待續

以上圖片皆為遊戲截圖