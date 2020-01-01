【新櫻花大戰．白金攻略】全113張明星相收集位置及圖輯

【新櫻花大戰．白金攻略】遊戲之中，合共有多達113張眾角色的明星相收集，要成功收集並非易事，今次就為大家攻略如何取得全部相片，目標取得白金成就。
當大家想衝「白金獎盃」時，發現最難處理的相信是「花牌挑戰」以及「全120張明星相收集（其實遊戲內只得113張）」成就條件。先不論花牌挑戰，因為大家只需要肯花少少時間去玩及記住牌型，要全勝並非難事（調校簡易難度），最麻煩是如何取得全部113張明星相片。
白金成就取得！關鍵在於在小戰取得全「絕佳」評分（遊戲截圖）
遊戲中有多個方法可以取得明星相，當中包括平時地圖移動時發現發光物品調查時取得（當玩第二循環時地圖更會顯示位置），另外發生一些事件及商店內亦可購買。最難搞的相信是「小戰」（第3章開始可以在機甲庫內挑戰），內有多達近45場的戰鬥，分別要與不同女主角拍檔攜手戰鬥。其中有兩個成就便是與小戰有關（全小戰完成、全小戰取得「絕佳」評價），因此要完成全部「小戰」的戰鬥及取得「絕佳」評價就要花點時間。
雖然成就指有120張明星相，但遊戲中實際只得113張（遊戲截圖）
「小戰」如何取得「絕佳」評價
不同的小戰戰鬥都要與不同角色搭檔，而不同女主角的戰鬥方式有異，因此建議大家集中訓練以主角神山作主戰力，熟習度更高更易取得高分。
戰鬥後主要會分為5項評分，分別是「戰鬥時間」、「總擊破數」、「攻擊評價」、「牽絆等級」及「強化次數」。當中玩家至少需要當中3項取得「絕佳」加上1項取得「優」，才可以總成績取得「絕佳」。戰鬥時間是一項比較難取得高分的項目，因為要速攻版圖需要有強力的拍檔支持，當遇到一些空飛敵人、紅水晶等這些難纏對手，隨時會花不少時間應對，因此就建議大家以後者4項作取分目標。
「強化次數」是指玩家gameover後再入戰場時會作強化的次數，基本上如果gameover倒不如重新來過，因此最易取得「絕佳」評分；「牽絆等級」就是作出更多的「迴避慢動作」、「一閃」、「大規模擊破」等便可以取得分數，一般戰場如取得Level 8或以上都已經可取得「絕佳」評分（或有一些較短的版圖只需要4－6等級便可）。
大家重心要研究如何在「總擊破數」、「攻擊評價」這兩方面取得高分，基本上大家將版圖幾乎所有敵人都擊破，便可以令「總擊破數」取得「絕佳」評分，反而「攻擊評價」這方便則有點麻煩。「攻擊評價」是指玩家與同伴在戰場中合共的攻擊點數，如大家用「櫻」的「櫻武」使出必殺技，一下大範圍劍氣攻擊，每個敵人受到3000以上的破點數，很易便為玩家累積得到「攻擊點數」；反而其他女主角的必殺技攻擊破壞力及範圍沒那麼大，就可能要多用大招來攻擊（over damage），及多利用神山在版圖中大混戰時使用必殺亂舞技來攻擊，儲更多攻擊點數。尤其在最終章中，面對最後boss時，因為小嘍囉會無限出場，先行不斷擊殺嘍囉取高分才對付boss，便可以簡單取得超過20萬分以上。
↓↓↓↓挑戰小戰取得全明星相（點下圖放大解說）↓↓↓↓
↓↓↓小樹其中一個event便需要玩家取得全明星相後才可觸發（點下圖放大）↓↓↓
↓↓↓↓全明星相取得方法及圖鑑 No.001-040（點下圖放大解說）↓↓↓↓
↓↓↓↓全明星相取得方法及圖鑑 No.041-062（點下圖放大解說）↓↓↓↓
↓↓↓↓全明星相取得方法及圖鑑 No.S01-S51（點下圖放大解說）↓↓↓↓
No.S01【真宮寺櫻（戰鬥服）】（第1章第1節）經理室門口的過道
No.001【帝國紳士 神山誠十郎】（第2章第2節）和櫻愛心對話結束後，櫻的門前
No.002【率領花組的神山隊長】（第3章第1節）圖書室的庫拉麗絲愛心對話結束後，在圖書室的地上可以撿到
No.003【花組隊長 休息中···】（第5章第1節）主線尋找初穗時到一樓服裝室，會觸發薊的對話劇情，結束後在服裝室門前可以撿到
No.004【出擊！神山誠十郎！】（第6章第1節）在主線任務扮演大象君後進大廳前面就能撿到
No.005【神速的神山誠十郎】（第6章第1節）任務進入服裝室和初穗完成垃圾桶有炸彈任務出來後在門外可以撿到
No.006【出擊！花組隊長神山誠十郎】（第7章第2節）來到音樂室和安娜史塔西亞對話結束後在地上可以撿到
No.007【隊長非一日而成】小戰中12個關卡取得「優」以上評價
No.008【心電相通 神山機！】小戰中45個關卡取得「優」以上評價
No.009【回眸一笑的櫻】商店內購買
No.010【我是帝劇的首席巨星天宮櫻】購入No.009後商店內購買
No.011【櫻的日常。鍛鍊、鍛鍊、天天鍛鍊】購入No.010後商店內購買
No.012【特別的一天 ~櫻~】（第6章第2節）約會後取得
No.013【全新的力量 試製櫻武】小戰中完成第20－25版面
No.014【綻放於蒼天的少女 櫻】（第3章第1節）完成尋找四葉草任務後獲得（三笠紀念公園亭子處的藍色衣服小女孩對話獲得任務道具四葉草）
No.015【帝國華擊團．花組 天宮櫻】小戰中27個關卡取得「優」以上評價
No.016【奇跡之鐘 ～櫻～】小戰中櫻出場的關卡全取得「絕佳」評價
No.017【東雲初穗 呼風喚雨的少女！】商店內購買
No.018【院落的清掃就交給小初穗吧！】購入No.017後商店內購買
No.019【肚子餓的初穗】購入No.018後商店內購買
No.020【特別的一天 ~初穗~】（第6章第2節）約會後取得
No.021【燃燒著熱血的女武神 初穗】小戰中完成第01－05版面
No.022【靈魂的一擊！ 東雲初穗】小戰中完成第26－30版面
No.023【為了讓帝都的人們露出笑容】小戰中24個關卡取得「優」以上評價
No.024【奇跡之鐘 ～初穗～】小戰中初穗出場的關卡全取得「絕佳」評價
No.025【朝饅頭直奔而去！】商店內購買
No.026【旋轉著的超大摩天輪！】購入No.025後商店內購買
No.027【帝劇的密探．望月薊】購入No.026後商店內購買
No.028【特別的一天 ~薊~】（第6章第2節）約會後取得
No.029【奇跡之鐘 ～薊～】小戰中薊出場的關卡全取得「絕佳」評價
No.030【望月流忍者，望月薊！要上了！】小戰中完成第06－10版面
No.031【閃電神速的薊機】小戰中完成第31－35版面
No.032【出擊準備完成！ 薊】小戰中21個關卡取得「優」以上評價
No.033【吸引客人前來劇場的安娜史塔西亞】商店內購買
No.034【對歌舞伎心動不已的安娜史塔西亞】購入No.033後商店內購買
No.035【與安娜史塔西亞定下的秘密約定】購入No.034後商店內購買
No.036【特別的一天 ~安娜史塔西亞~】（第6章第2節）約會後取得
No.037【華麗戰鬥的安娜史塔西亞】小戰中完成第11－15版面
No.038【射穿敵人的流星 安娜史塔西亞】小戰中完成第36－40版面
No.039【安娜史塔西亞準備出擊】小戰中18個關卡取得「優」以上評價
No.040【奇跡之鐘 ～安娜史塔西亞～】小戰中安娜史塔西亞出場的關卡全取得「絕佳」評價
No.041【目不轉睛的庫拉麗絲】商店內購買
No.042【在帝劇散步的庫拉麗絲】購入No.041後商店內購買
No.043【文學少女 庫拉麗絲】購入No.042後商店內購買
No.044【特別的一天 ~庫拉麗絲~】（第6章第2節）約會後取得
No.045【懷抱決意戰鬥的庫拉麗絲】小戰中完成第16－20版面
No.046【施放重魔導的庫拉麗絲】小戰中完成第41－45版面
No.047【庫拉麗絲準備出擊】小戰中15個關卡取得「優」以上評價
No.048【奇跡之鐘 ～庫拉麗絲～】小戰中庫拉麗絲出場的關卡全取得「絕佳」評價
No.049【大帝國劇場總經理 神崎堇】小戰中全明星相片取得
No.050【堇的親信 龍膽薰】小戰中36個關卡取得「優」以上評價
No.051【大阪商人 大葉小町】小戰中33個關卡取得「優」以上評價
No.052【幹練的技師 司馬令士】小戰中30個關卡取得「優」以上評價
No.053【炎之炒飯使 楊小龍】（第6話）神龍軒完成點菜任務取得
No.054【上海華擊團隊長 楊小龍】小戰中1個關卡取得「優」以上評價
No.055【神龍軒的招牌女店員 黃郁】小戰中3個關卡取得「優」以上評價
No.056【上海華擊團 黃郁】（第5章第2節）和一樓小賣部的小町對話結束後贈送獲得
No.057【倫敦華擊團團長 亞瑟】小戰中6個關卡取得「優」以上評價
No.058【倫敦華擊團 黑騎士蘭斯洛特】（第6章第1節）和小賣部的小町對話完成支線任務後贈送獲得
No.059【柏林華擊團團長 艾麗絲】小戰中9個關卡取得「優」以上評價
No.060【柏林華擊團 瑪格麗特】（第7章第1節）和一樓小賣部的小町對話結束後獲得
No.061【帝劇粉絲 西城樹】小戰中39個關卡取得「優」以上評價
No.062【三日月的招牌女店員 本鄉裕美】小戰中42個關卡取得「優」以上評價
No.S01【真宮寺櫻（戰鬥服）】（第1章第1節）經理室門口的過道
No.S02【真宮寺櫻（戀愛吧少女）】（最終章）二樓觀眾席最左邊的最前排的座位上
No.S03【神崎堇（戰鬥服）】（第1章第2節）二樓神山房間門口右邊的牆角處
No.S04【神崎堇（戀愛吧少女）】（最終章）一樓經理室進門左邊牆上的畫的下面，藍色盒子上
No.S05【瑪麗亞·橘（戰鬥服）】（第3章第1節）一樓休息室左手邊最後一個靠牆的梳粧檯邊上
No.S06【瑪麗亞·橘（戀愛吧少女）】（第5章第2節）音樂室進門就能看見，在鋼琴旁的平臺上
No.S07【愛麗絲（戰鬥服）】（第2章第1節）指揮室右邊第一個座位旁
No.S08【愛麗絲（戀愛吧少女）】（第4章第2節）休息室進門右邊靠牆處
No.S09【李紅蘭（戰鬥服）】（第2章第2節）沙龍的第一張桌子上
No.S10【李紅蘭（戀愛吧少女）】（第5章第1節）帝都中央火車站最右邊靠牆的綠色垃圾桶旁
No.S11【桐島康娜（戰鬥服）】（第2章第3節）服裝室進門右手邊的衣架第一排第一件衣服邊上
No.S12【桐島康娜（戀愛吧少女）】（第6章第1節）帝國中央火車站的最左邊，靠近大帝國酒店大門的暗紅色長椅的對面的石柱邊上
No.S13【蘇麗妲·織姬（戰鬥服）】（第3章第1節）車站最右邊身穿紅白黑格子圖案的和服女邊上
No.S14【蘇麗妲·織姬（戀愛吧少女）】（第5章第2節）地下作戰指令室左邊走到底黃色傳音管設備的左邊
No.S15【雷尼·米爾西修特拉塞（戰鬥服）】（第2章第4節）機甲室進門左手邊的第一個綠色箱子上面
No.S16【雷尼·米爾西修特拉瑟（戀愛吧少女）】（第4章第2節）歌舞伎座前酒桶牆的右邊【暫】字牌的前面
No.S17【艾莉卡·方婷（演出服）】（第1章第1節）音樂室大提琴的旁邊
No.S18【艾莉卡·方婷（戀愛吧少女）】（第7章第2節）地下作戰指令室，走到頭堇平時會議時坐的座位上面
No.S19【庫莉希奴·布魯梅爾（演出服）】（第7章第1節）從大廳出門到大帝國劇場前右手邊賣報處的人群裡，鐵圍欄的邊上
No.S20【庫莉希奴·布魯梅爾（戀愛吧少女）】（第5章第2節）從二樓沙龍出來一隻往前走到護欄的拐角處
No.S21【蔻庫莉可（演出服）】（第2章第1節）財務室櫃檯右邊
No.S22【蔻庫莉可（戀愛吧少女）】（第4章第1節）經理室進門右手邊的茶几上
No.S23【羅貝莉亞（演出服）】（第2章第3節）二樓薊房間的左斜對面
No.S24【羅貝莉亞·卡爾里尼（戀愛吧少女）】（第7章第1節）浴室進門走到底左邊的籃子裡
No.S25【北大路花火（演出服）】（第2章第4節）財務室邊上的堇照片的對面靠牆圍欄邊上
No.S26【北大路花火（戀愛吧少女）】（第4章第2節）面向舞臺從右數第二組座位的中間過道的座位上
No.S27【潔米妮·桑萊茲（再見·吾愛）】（第6章第1節）三笠紀念公園在石板路面上一直走到右手邊的第一個薊的身後的花壇邊上
No.S28【潔米妮·桑來茲（再見·吾愛）】（第1章第1節）圖書室第一排書架靠窗處
No.S29【莎吉塔·偉恩伯格（再見·吾愛）】（第5章第1節）空中樂園最右邊的灰色西裝白色帽子的男士邊上
No.S30【沙吉塔·偉恩柏格（再見·吾愛）】（第1章第2節）一樓餐廳靠窗的中間一個盆景左邊
No.S31【里卡莉塔·亞利斯（再見·吾愛）】（第4章第2節）機甲室進門左斜對面的黃色道具堆放箱裡
No.S32【里卡莉塔·亞利斯（再見·吾愛）】（第2章第1節）大廳上層二樓左邊靠樓梯的盆栽邊上
No.S33【黛安娜·卡佩斯（再見·吾愛）】（第4章第1節）大帝國酒店進去左手邊第一個桌子上
No.S34【黛安娜·卡佩斯（再見·吾愛）】（第2章第3節）大廳處靠牆邊的藍色沙發邊上
No.S35【九條昂（再見·吾愛）】（第4章第2節）咖啡店 吉爾·德·雷進門最裡面的藍色花瓶邊上
No.S36【九條昂（再見·吾愛）】（第2章第2節）中庭進門左邊第一個路燈邊上
No.S37【帝國華擊團·花組隊長 大神一郎】（第7章第2節）神山的房間床頭處的立燈邊
No.S38【紐約華擊團·星組隊長 大河新次郎】（第7章第1節）銀座小巷神龍軒餐館邊的小巷子裡，岡田屋立牌處
No.S39【帝劇女子三人組】（第3章第1節）餐廳靠窗左邊第一個盆景的左邊
No.S40【美露&茜】（第3章第2節）舞臺的幕後一堆麥克風架子的對面的幕布下
No.S41【二人組】（第5章第1節）一樓大門的左邊身穿橘黃色和服的女性後面
No.S42【夢幻巨星·小薄荷】（第3章第2節）庭院進門的左手邊的第一個路燈旁
No.S43【嚴重失控 艾莉卡·方婷】（第2章第4節）車站書店左邊的和果子牌子邊上
No.S44【假面劍士·潔密妮恩】（第3章第2節）大廳上層右手邊中間一個藍色沙發的前面
No.S45【綻放於戰場之花·真宮寺櫻】（第4章第2節）從咖啡店出來到銀座大街的右邊的人行道，身穿藍色西裝的男模的前面花壇處
No.S46【帝國歌劇團·花組】（第6章第1節）走到休息室門外的左邊的牆頭最後一扇窗戶下面
No.S47【黑貓劇場·舞蹈小隊】（最終章）浴室外面的門口
No.S48【5位明星，登台演出】（第7章第2節）二樓沙龍處的暖爐的右邊
No.S49【帝國華擊團，勝利的喜悅】（第4章第1節）圖書室對面右邊的牆角處
No.S50【巴黎華擊團，勝利的喜悅】（第2章第2節）大型道具放置處貨架左邊第三個箱子的邊上
No.S51【紐約華擊團，勝利的喜悅】（第1章第2節）一樓大廳臺階的山水畫前