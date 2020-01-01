【新櫻花大戰．白金攻略】全113張明星相收集位置及圖輯

【新櫻花大戰．白金攻略】遊戲之中，合共有多達113張眾角色的明星相收集，要成功收集並非易事，今次就為大家攻略如何取得全部相片，目標取得白金成就。

當大家想衝「白金獎盃」時，發現最難處理的相信是「花牌挑戰」以及「全120張明星相收集（其實遊戲內只得113張）」成就條件。先不論花牌挑戰，因為大家只需要肯花少少時間去玩及記住牌型，要全勝並非難事（調校簡易難度），最麻煩是如何取得全部113張明星相片。

白金成就取得！關鍵在於在小戰取得全「絕佳」評分（遊戲截圖）

遊戲中有多個方法可以取得明星相，當中包括平時地圖移動時發現發光物品調查時取得（當玩第二循環時地圖更會顯示位置），另外發生一些事件及商店內亦可購買。最難搞的相信是「小戰」（第3章開始可以在機甲庫內挑戰），內有多達近45場的戰鬥，分別要與不同女主角拍檔攜手戰鬥。其中有兩個成就便是與小戰有關（全小戰完成、全小戰取得「絕佳」評價），因此要完成全部「小戰」的戰鬥及取得「絕佳」評價就要花點時間。

雖然成就指有120張明星相，但遊戲中實際只得113張（遊戲截圖）

「小戰」如何取得「絕佳」評價

不同的小戰戰鬥都要與不同角色搭檔，而不同女主角的戰鬥方式有異，因此建議大家集中訓練以主角神山作主戰力，熟習度更高更易取得高分。

戰鬥後主要會分為5項評分，分別是「戰鬥時間」、「總擊破數」、「攻擊評價」、「牽絆等級」及「強化次數」。當中玩家至少需要當中3項取得「絕佳」加上1項取得「優」，才可以總成績取得「絕佳」。戰鬥時間是一項比較難取得高分的項目，因為要速攻版圖需要有強力的拍檔支持，當遇到一些空飛敵人、紅水晶等這些難纏對手，隨時會花不少時間應對，因此就建議大家以後者4項作取分目標。

「強化次數」是指玩家gameover後再入戰場時會作強化的次數，基本上如果gameover倒不如重新來過，因此最易取得「絕佳」評分；「牽絆等級」就是作出更多的「迴避慢動作」、「一閃」、「大規模擊破」等便可以取得分數，一般戰場如取得Level 8或以上都已經可取得「絕佳」評分（或有一些較短的版圖只需要4－6等級便可）。

大家重心要研究如何在「總擊破數」、「攻擊評價」這兩方面取得高分，基本上大家將版圖幾乎所有敵人都擊破，便可以令「總擊破數」取得「絕佳」評分，反而「攻擊評價」這方便則有點麻煩。「攻擊評價」是指玩家與同伴在戰場中合共的攻擊點數，如大家用「櫻」的「櫻武」使出必殺技，一下大範圍劍氣攻擊，每個敵人受到3000以上的破點數，很易便為玩家累積得到「攻擊點數」；反而其他女主角的必殺技攻擊破壞力及範圍沒那麼大，就可能要多用大招來攻擊（over damage），及多利用神山在版圖中大混戰時使用必殺亂舞技來攻擊，儲更多攻擊點數。尤其在最終章中，面對最後boss時，因為小嘍囉會無限出場，先行不斷擊殺嘍囉取高分才對付boss，便可以簡單取得超過20萬分以上。

↓↓↓↓挑戰小戰取得全明星相（點下圖放大解說）↓↓↓↓

↓↓↓小樹其中一個event便需要玩家取得全明星相後才可觸發（點下圖放大）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

↓↓↓↓全明星相取得方法及圖鑑 No.001-040（點下圖放大解說）↓↓↓↓

+ 36 + 35 + 34

↓↓↓↓全明星相取得方法及圖鑑 No.041-062（點下圖放大解說）↓↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

↓↓↓↓全明星相取得方法及圖鑑 No.S01-S51（點下圖放大解說）↓↓↓↓

No.S01【真宮寺櫻（戰鬥服）】（第1章第1節）經理室門口的過道

+ 46 + 45 + 44

No.001【帝國紳士 神山誠十郎】（第2章第2節）和櫻愛心對話結束後，櫻的門前 No.002【率領花組的神山隊長】（第3章第1節）圖書室的庫拉麗絲愛心對話結束後，在圖書室的地上可以撿到 No.003【花組隊長 休息中···】（第5章第1節）主線尋找初穗時到一樓服裝室，會觸發薊的對話劇情，結束後在服裝室門前可以撿到 No.004【出擊！神山誠十郎！】（第6章第1節）在主線任務扮演大象君後進大廳前面就能撿到 No.005【神速的神山誠十郎】（第6章第1節）任務進入服裝室和初穗完成垃圾桶有炸彈任務出來後在門外可以撿到 No.006【出擊！花組隊長神山誠十郎】（第7章第2節）來到音樂室和安娜史塔西亞對話結束後在地上可以撿到 No.007【隊長非一日而成】小戰中12個關卡取得「優」以上評價 No.008【心電相通 神山機！】小戰中45個關卡取得「優」以上評價 No.009【回眸一笑的櫻】商店內購買 No.010【我是帝劇的首席巨星天宮櫻】購入No.009後商店內購買 No.011【櫻的日常。鍛鍊、鍛鍊、天天鍛鍊】購入No.010後商店內購買 No.012【特別的一天 ~櫻~】（第6章第2節）約會後取得 No.013【全新的力量 試製櫻武】小戰中完成第20－25版面 No.014【綻放於蒼天的少女 櫻】（第3章第1節）完成尋找四葉草任務後獲得（三笠紀念公園亭子處的藍色衣服小女孩對話獲得任務道具四葉草） No.015【帝國華擊團．花組 天宮櫻】小戰中27個關卡取得「優」以上評價 No.016【奇跡之鐘 ～櫻～】小戰中櫻出場的關卡全取得「絕佳」評價 No.017【東雲初穗 呼風喚雨的少女！】商店內購買 No.018【院落的清掃就交給小初穗吧！】購入No.017後商店內購買 No.019【肚子餓的初穗】購入No.018後商店內購買 No.020【特別的一天 ~初穗~】（第6章第2節）約會後取得 No.021【燃燒著熱血的女武神 初穗】小戰中完成第01－05版面 No.022【靈魂的一擊！ 東雲初穗】小戰中完成第26－30版面 No.023【為了讓帝都的人們露出笑容】小戰中24個關卡取得「優」以上評價 No.024【奇跡之鐘 ～初穗～】小戰中初穗出場的關卡全取得「絕佳」評價 No.025【朝饅頭直奔而去！】商店內購買 No.026【旋轉著的超大摩天輪！】購入No.025後商店內購買 No.027【帝劇的密探．望月薊】購入No.026後商店內購買 No.028【特別的一天 ~薊~】（第6章第2節）約會後取得 No.029【奇跡之鐘 ～薊～】小戰中薊出場的關卡全取得「絕佳」評價 No.030【望月流忍者，望月薊！要上了！】小戰中完成第06－10版面 No.031【閃電神速的薊機】小戰中完成第31－35版面 No.032【出擊準備完成！ 薊】小戰中21個關卡取得「優」以上評價 No.033【吸引客人前來劇場的安娜史塔西亞】商店內購買 No.034【對歌舞伎心動不已的安娜史塔西亞】購入No.033後商店內購買 No.035【與安娜史塔西亞定下的秘密約定】購入No.034後商店內購買 No.036【特別的一天 ~安娜史塔西亞~】（第6章第2節）約會後取得 No.037【華麗戰鬥的安娜史塔西亞】小戰中完成第11－15版面 No.038【射穿敵人的流星 安娜史塔西亞】小戰中完成第36－40版面 No.039【安娜史塔西亞準備出擊】小戰中18個關卡取得「優」以上評價 No.040【奇跡之鐘 ～安娜史塔西亞～】小戰中安娜史塔西亞出場的關卡全取得「絕佳」評價 No.041【目不轉睛的庫拉麗絲】商店內購買 No.042【在帝劇散步的庫拉麗絲】購入No.041後商店內購買 No.043【文學少女 庫拉麗絲】購入No.042後商店內購買 No.044【特別的一天 ~庫拉麗絲~】（第6章第2節）約會後取得 No.045【懷抱決意戰鬥的庫拉麗絲】小戰中完成第16－20版面 No.046【施放重魔導的庫拉麗絲】小戰中完成第41－45版面 No.047【庫拉麗絲準備出擊】小戰中15個關卡取得「優」以上評價 No.048【奇跡之鐘 ～庫拉麗絲～】小戰中庫拉麗絲出場的關卡全取得「絕佳」評價 No.049【大帝國劇場總經理 神崎堇】小戰中全明星相片取得 No.050【堇的親信 龍膽薰】小戰中36個關卡取得「優」以上評價 No.051【大阪商人 大葉小町】小戰中33個關卡取得「優」以上評價 No.052【幹練的技師 司馬令士】小戰中30個關卡取得「優」以上評價 No.053【炎之炒飯使 楊小龍】（第6話）神龍軒完成點菜任務取得 No.054【上海華擊團隊長 楊小龍】小戰中1個關卡取得「優」以上評價 No.055【神龍軒的招牌女店員 黃郁】小戰中3個關卡取得「優」以上評價 No.056【上海華擊團 黃郁】（第5章第2節）和一樓小賣部的小町對話結束後贈送獲得 No.057【倫敦華擊團團長 亞瑟】小戰中6個關卡取得「優」以上評價 No.058【倫敦華擊團 黑騎士蘭斯洛特】（第6章第1節）和小賣部的小町對話完成支線任務後贈送獲得 No.059【柏林華擊團團長 艾麗絲】小戰中9個關卡取得「優」以上評價 No.060【柏林華擊團 瑪格麗特】（第7章第1節）和一樓小賣部的小町對話結束後獲得 No.061【帝劇粉絲 西城樹】小戰中39個關卡取得「優」以上評價 No.062【三日月的招牌女店員 本鄉裕美】小戰中42個關卡取得「優」以上評價