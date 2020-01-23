《來自深淵Made In Abyss》續篇製作決定！劇場版日本熱播中

電視動畫《來自深淵》終於公布了續作決定製作的消息，官方也釋出概念場景圖和決定製作續篇的告知 PV。本作是由土筆章人（つくしあきひと）老師於網路漫畫平台 WEB COMIC MANGA 連載，描述探窟家少女莉可與機器人少年雷古深入世界上殘存的秘境大洞「阿比斯」，為了尋找莉可的媽媽，卻意外的得知了許多殘酷的現實......以此為展開的冒險奇幻故事。

在 2017 年 7 月播出第一季電視動畫，當時造成許多初次接觸作品的觀眾內心陰影，但也不得不承認這真的是一部作畫精良、敘事優秀的好作品。2019 年 1 月則先後上映了電影版的總集篇前篇與後篇，今年的 1 月 17 日則上映了完全新作電影版《來自深淵 深魂的黎明》，目前正在熱映中。

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這次官方所公開的 PV 則是回顧了電視版、電影版總集篇以及現在正在上映的《來自深淵 深魂的黎明》所有故事，之後秀出「系列續篇製作決定」的文字，動畫今後又會如何展開，還請各位觀眾拭目以待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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