VR最啱玩恐怖遊戲？動畫師自製VR《Silent Hill 2》親歷被追殺感

提到時下當紅的 VR 虛擬實境，不管是動作、競速、冒險等各種類型遊戲，幾乎都能完美搭配，為既有的遊戲內容再衍生出新的玩法與體驗，也讓 VR 一下子成了當前寵兒，各家都想分一杯羹。

而在這麼多種類型的遊戲中，恐怖遊戲絕對是最適合 VR 的類型之一。原本就已經畫面美氣氛佳（這說法好像哪裡怪怪？）的恐怖遊戲，搭配起 VR 體驗，讓人彷彿身歷其境，走在路上被鬼追被怪打，稍不留神就被旁邊的黑影嚇到尖叫連連，在酷夏時期不用開冷氣就有自動降溫的效果（難怪夏天是怪談的熱季！）。

但在這麼多的恐怖遊戲中，究竟哪些才最適合 VR？如果之前的人氣恐怖遊戲，如《沉默之丘》、《零》、《屍魂曲》等，搭配最新的 VR 演出，又將會是怎樣不同過往的表現？如今，就有海外的 3D 美術動畫師「David」以 2001 年發售的恐怖冒險遊戲《Silent Hill 沉默之丘2》為範本，製作了一概念宣傳影片，讓玩家們遙想如果能有 VR 版的《沉默之丘2》，究竟會是什麼模樣？

▼▼▼即睇自製VR版《沉默之丘2》效果▼▼▼

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在這次「David」所公開的這段 VR 概念影片中，除了收錄系列玩家們熟悉的解謎與戰鬥，讓粉絲們透過 VR 第一人稱視點，感覺好像真的在這廢墟內探索的體驗外，就連系列玩家們熟悉的恐怖怪物三角頭也都有登場，讓玩家們感受被三角頭追殺逃命的恐怖。雖然這段影片只能算是粉絲創作沒辦法真正產品，不過或許也能讓人期待，今後的恐怖遊戲如果能搭配 VR，是否能創造出更多不同以往的可能性？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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