長期玩GTA會產生暴力傾向？美國報告：打機與暴力其實無關

一直以來，許多人都會將暴力與遊戲劃上等號，尤其是近期隨著主機不斷進化，遊戲也愈做愈好，如《GTA 俠盜獵車手5》，或是市面常見的射擊類或大逃殺遊戲等，都給人非常仿真的感覺，因此只要一有事情發生（尤其是槍擊事件），就會讓人聯想是不是因為遊戲影響，才導致這些事件發生？甚至許多人也都常因此而發表指謫，將問題直接推在遊戲上。

美國心理學會 APA（American Psychological Association）於 3 月 1 日提出一份報告，指出「我們重新確認，遊玩暴力性的電視遊戲時，雖然有時會與大吼、推擠等攻擊性行動產生極小關聯性，但要證明這些關聯會導致出現更加暴力的結果是有所困難的。」

只要一有事情發生（尤其是槍擊事件），就會讓人聯想是不是因為遊戲影響，才導致這些事件發生？（《GTA 俠盜獵車手5》遊戲擷圖）

官方這次提出的這項報告，主要是針對之前 2015 年發表的評論，在歷經這段時間收集更多更新的情報數據後，重新檢視原本的內容重新提出的報告。而隨著這份最新報告結果出爐，官方也於 3 月 3 日發表一份全新解釋，表示「目前要證明暴力性的電視遊戲與暴力性的行動之間存在因果關係，就科學來說證據並不是非常充分。」

對此，APA 會長Sandra L. Shullman博士表示，「暴力是複雜的社會問題，也是研究者、政策立案者、一般人們注意的焦點，它產生的可能性很多。這次的報告，並不是要表示就科學來說電視遊戲會對暴力行為產生有所影響，而是要針對暴力的歷史等其他要因更加關注。」而透過這次美國心理學會科學性的檢證報告，或許也可以讓一直以來都因此而蒙上許多污名的遊戲因此而得以洗刷？

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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