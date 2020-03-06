《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》中文版同步推出！新預告公開劇情

PS4 今年的重磅大作之一《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》，今日（3 月 6 日）終於再推出新消息，包括遊戲推出日﹑實體版和數位版官方售價，以及初回版特典等。《Ghost of Tsushima》的故事劇情預告也同步上架，揭開主角「境井仁」的面具，了解化身成對馬戰鬼的原因。

《Ghost of Tsushima》故事劇情

13 世紀末，蒙古帝國展開東征，對馬島成為攻打日本本土的首個戰埸。堅持武士精神的境井一族在海岸迎戰蒙古大軍，不過殘忍狡詐的蒙古將帥「赫通汗」用各種手段，成功擊倒守衛家園的武士。主角境井仁，決定放棄武士之道，不論過程﹑手段，只要能殺盡對馬島上的蒙古軍，只要達到奪回家園的志願即可。

主角境井仁，決定放棄武士之道（官方圖片）

玩家會迎到不同的角色，成為盟友一起對抗蒙古軍（官方圖片）

敵在明我在暗的復仇之鬼

境井仁走上復仇之路時，不再堅持正面迎戰﹑心懷勇氣和敬意的對戰方式，發展出有如忍者的潛行暗殺和夜間奇襲。玩家將會在對馬島上自由探索，利用地形靈活應戰，只要能擊殺敵人就是最好的戰鬥方式。玩家將會在對馬島遇見個性豐富角色，從中得到支援和學習不同的戰鬥技巧。

對馬島的探索也會是遊戲的重點，玩家們對遊戲預告中的對馬島環境也好評如潮（官方圖片）

中文版同步推出

《Ghost of Tsushima》將在 6 月 26 日推出，中文版亦會同步上架。即日起，玩家可於 PlayStation Store 預購下載版，享有預購特典。

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