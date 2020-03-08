玩家挑戰《Pokemon白金版》無傷通關　憑140小時毅力與耐性終成功

雖然《寶可夢 劍／盾》（Pokemon Sword/Shield）最新推出的「超夢夢團體戰」活動確實為玩家們帶來了相當困難的挑戰，讓準備不足或是無法靈活運用各種招式技巧的玩家們吃盡了苦頭，但這對喜愛接受挑戰的玩家來說似乎遠遠不足。

一位名為「Smallant1」的 Twitch 實況主決定將挑戰難度大幅提高，試圖挑戰在遊玩《寶可夢》（寵物小精靈）遊戲的過程中「全程不受任何傷害」。

Smallant1 選擇了《白金版》來嘗試這項極為艱難的挑戰，由於這是一款他個人遊玩時間最長的遊戲，所以對於遊戲中許多細節他都瞭若指掌。而這也成為了他在接受這項挑戰的最大助力，因為玩家對遊戲中所有寶可夢的攻擊模式必須要有非常透徹的理解。

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雖然這絕對是個相當艱難的挑戰，但 Smallant1 最終仍然靠著毅力以及耐心成功突破了這個看似不可能的任務。這支解釋他如何突破各種障礙的精華影片從 2 月 20 日上傳至今也突破了 100 萬觀看人數。看來即使是像《寶可夢》這樣的遊戲，玩家們也能想出各種近乎自虐的艱難挑戰，但成功突破萬難的成就感，對於挑戰者來說也是一種最大的獎勵了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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