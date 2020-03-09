《聖劍傳說3 Trials of Mana》公開經典樂曲試聽　率先回味感動

日本 Square Enix 預定於 2020 年 4 月 24 日在 Nintendo Switch／PS4／PC Steam 等平台發售的動作 RPG《聖劍傳說3 Trials of Mana》（聖剣伝説 3 TRIALS of MANA），官方特地在官網公開本作收錄樂曲的試聽音源讓玩家們回味體驗。

本作為一款將 1995 年在 SFC 超任主機上推出的《聖劍傳說》系列第三代給重新移植的重製加強版。而且在這次重製版中，不但針對既有的畫面與操作UI 介面等各方面都大幅強化，在視點方面也從原本 SFC 版的俯瞰視點轉變為第三人稱視點，在各角色的動作招式上也將會加上大幅改變，搭配角色們的全語音配音，引領玩家重溫過去劇情冒險與戰鬥的感動！

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至於官方這次在官網公開的試聽音源，是預定隨遊戲上市同步推出，總計三張 CD 一組，由作曲家「菊田裕樹」擔任監修，並邀請「関戸剛、山岡広司、宮野幸子」等參與改編的遊戲原聲集「聖劍傳說3 Trials of Mana Original Soundtrack」的收錄樂曲。

而這次在官網開放試聽的曲目，包括 OP 開頭曲「Where Angel Fear to Tread」、序章曲目「Meridian Child」等在內，合計共有 11 首，每一首都是過去粉絲們耳熟能詳，令人回味感動的經典曲目。喜歡三代音樂的玩家們，不妨就趁遊戲發售前，先來回味欣賞看看，重溫一下過去的感動吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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