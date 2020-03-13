《鬼滅之刃》成日本畢業黑板畫熱門　神還原19話經典場面多圖重溫

【鬼滅之刃 黑板畫】櫻花盛開時，對日本的學生們來說也代表著即將畢業踏入新的旅程。每一年的畢業季，不少師生會選擇在黑板上作畫留念，留下屬於全班共同的美好回憶並獻上對未來的祝福。今年的畢業季，老師跟同學們再次大顯神通，畫出一幅幅精緻的黑板畫，不少同學也將班上的神作上傳至推特與網友分享，每一幅都強大到捨不得擦掉！

過去黑板畫大多以動漫主題為大宗，今年搭上《鬼滅之刃》熱潮，《鬼滅之刃》主角炭治郎以及他的夥伴們成為了黑板畫的靈感來源，就連被譽為神作的19話經典場面也精彩重現。

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當然不只《鬼滅之刃》，過去大家所熟悉的《海賊王》依舊在各大校園的黑板上活躍著！

雖然今年因疫情影響，日本許多學校的畢業典禮不得不縮小規模，甚至是暫停舉辦以保護學生的安全，對於即將畢業的學生來說不免有些可惜。不過師生們透過黑板創作寫下對彼此最深的祝福，相信這也會成為他們人生中一段難忘的珍貴回憶。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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