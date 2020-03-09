《鬼滅之刃》炭治郎花江夏樹封最佳男主角聲優　輝夜姬奪女主角獎

第十四屆聲優獎的得獎名單於 3 月 7 日正式宣布。聲優獎是以當年度令觀眾最印象深刻的聲優及作品為評選對象，今年不意外的由為火熱話題作《鬼滅之刃》聲演竈門炭治郎的花江夏樹拿下主演男聲優獎，而另一部話題作《輝夜姬想讓人告白》也捧紅了新人女聲優古賀葵（飾 四宮輝夜）拿下主演女聲優獎。助演男聲優獎這次頒給《流汗吧！健身少女》聲演街雄鳴造的石川界人，還有《輝夜姬想讓人告白》聲演白銀御行的古川慎；助演女聲優獎則頒給《一弦定音！》聲演鳳月里和的種崎敦美。

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新人男聲優獎獲獎的有：《Dimension High School》聲演綠丘流星的大塚剛央、《炎炎消防隊》聲演森羅日下部的梶原岳人、《天氣之子》聲演森嶋帆高的醍醐虎汰朗、《W'z》聲演荒城幸也的福原克己、《Given～被贈與的未來～》聲演佐藤真冬的矢野獎吾。新人女聲優獎獲獎的有：《我們真的學不來！》聲演小美浪愛澄的朝日奈丸佳以及聲演武元潤香的鈴代紗弓、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聲演利姆路的岡咲美保、《凱洛與塔絲黛》聲演凱洛的島袋美由利、《流汗吧！健身少女》聲演紗倉響的Fairouz Ai（ファイルーズ あい）、《天氣之子》聲演天野陽菜的森七菜。

獲得歌唱獎的是出自多媒體作品《BanG Dream!》，由聲優們所組成的樂團 Roselia，主持獎則頒給經營多個廣播節目的森久保祥太郎。而獲得外國影視配音獎的是山寺宏一及田中敦子，獲得遊戲獎的是《A3!》中聲演佐久間咲也的酒井廣大。「將聲優能力發揮出最高價值作品」的綜合效應獎由《鬼滅之刃》得到；「對孩子來說最有魅力的聲優」的兒少家庭獎由《嚕嚕米》的聲優共同得獎；「在各大社群網站最有印象」的最具影響力獎則是宮野真守獲得；「由粉絲選出最為活躍的聲優」的 最有價值聲優獎（Most Valuable Seiyu）今年仍由神谷浩史蟬聯，這也是他第二年獲得本獎項；特別獎則頒給同時演出《多羅羅》動畫配音及舞台劇中百鬼丸一角的鈴木擴樹，還有為動畫獻身 40 年的動畫製作公司ぴえろ。

而先前提早公布的是後續榜單，這次獲得「功勞賞」的是在《鐵人 28 號》聲演敷島博士的矢田稔，還有在《網球甜心》中聲演岡廣美的高坂真琴；獲得「富山敬賞」的則是在《六神合體》中聲演明神武及馬古的水島裕；獲得「高橋和枝賞」的是在《美少女戰士》中聲演水手金星／愛野美奈子的深見梨加。「特別功勞賞」則會頒給本年度過世的聲優們。

※第十四屆聲優大獎得獎名單 【主演男優獎】花江夏樹 【主演女優獎】古賀葵 【助演男優獎】石川界人、古川慎 【助演女優獎】種崎敦美 【新人男優獎】大塚剛央、梶原岳人、醍醐虎汰朗、福原克己、矢野獎吾 【新人女優獎】朝日奈丸佳、岡咲美保、島袋美由利、鈴代紗弓、Fairouz Ai、森七菜 【歌唱獎】Roselia（相羽亞衣奈、工藤晴香、中島由貴、櫻川惠、志崎樺音） 【主持獎】森久保祥太郎 【外國影劇獎】山寺宏一、田中敦子 【遊戲獎】酒井広大 【綜合效應獎】鬼滅之刃 【富山敬賞】水島裕 【高橋和枝賞】深見梨加 【兒少家庭賞】嚕嚕米（演出聲優共同獲獎） 【最有影響力獎】宮野真守 【MVS（Most Valuable Seiyu）最有價值聲優獎】神谷浩史 【功勞獎】矢田稔、高坂真琴 【特別獎】動畫製作公司ぴえろ40 週年、鈴木擴樹

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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