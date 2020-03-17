《聖劍傳說3》體驗版推出日期公開！　第四階職業造型曝光

日本Square Enix預定於2020年4月24日在Nintendo Switch／PS4／PC Steam等平台發售的動作RPG《聖劍傳說3 Trials of Mana》（聖剣伝説 3 TRIALS of MANA），宣布自3月18日起在My Nintendo Store／PS Store／Steam等平台推出遊戲體驗版讓玩家們下載試玩。

《聖劍傳說3 Trials of Mana》宣傳海報

本作為一款將1995年在SFC超任主機上推出的《聖劍傳說》系列作三代，給重新移植到現世代主機上重新推出的重製加強版。在這次遊戲中，除了針對既有的畫面、操作UI介面、遊戲平衡與系統設定等各方面都大幅強化，在視點方面也從原本SFC版的俯瞰視點轉變為新的第三人稱視點，同時還將會針對各角色戰鬥時的動作招式與敵我AI平衡進行優化調整，搭配角色們的全語音配音，讓玩家們可以重新回味這款人氣動作RPG全新的感動！

而官方也宣布，將會在玩家們全破一輪闢關後，追加新要素「新章節」解禁讓玩家們進行遊玩，同時屆時也將會推出主角們的第四階職業轉職，讓角色們能夠更加成長，迎向新的挑戰！附帶一提，第四階職業也跟之前職業相同，有光與闇兩種不同類型，不但轉職後外觀都會有所不同，能使用的固有武器與特殊攻擊也會有所差異！另外，玩家們在進行新章節的時候，也可以選擇「以更強狀態展開新遊戲」（強くてニューゲーム），如此一來就可以在保留部分道具與技能等部分記錄存檔的狀態下重新開始遊戲！

《聖劍傳說3》第四階職業造型（點圖放大▼▼▼）

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至於在官方自3月18日起推出的遊戲體驗版部分，將收錄包括各主角們開頭的故事，與強敵的戰鬥、隊伍的組合等各種內容讓玩家們逐一試玩體驗；同時本次體驗版的記錄存檔，將可以延續到即將於4月24日推出的正式版使用，讓玩家們在正式版開始後，不用重新再來，可以直接沿用自己之前在體驗版的進度與紀錄來展開冒險！

《聖劍傳說3》體驗版遊戲畫面（點圖放大▼▼▼）

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另外配合這次體驗版的推出，官方也針對目前在任天堂ｅ商店推出的《聖劍傳說合輯》、在PS Store上推出的《聖劍傳說～FF外傳～》、《聖劍傳說～Secret of Mana～》推出限期優惠，讓沒玩過系列作的玩家們，可以一次盡情體驗系列一至三代的完整故事冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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