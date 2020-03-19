《刺客教條：奧德賽》快閃限時免費！各大廠輪流出招疫情下開客源

Ubisoft 目前在 PS4／Xbox One／PC（Uplay／Epic Games Store／Steam）等平台推出的人氣作《Assassin's Creed Odyssey 刺客教條：奧德賽》，自推出後好評不斷，如今官方正式宣布，將於 3 月 19 日至 22 日的免費周末任務中免費開放讓玩家們盡情遊玩體驗！

作為這次 3 月 19 日至 22 日免費周末任務項目的《刺客教條：奧德賽》，除了可以讓玩家們盡情暢玩體驗外，所有參加玩家都還將可以透過 Ubisoft Club 來下載「Ezio 埃奇歐」的服裝使用；同時在活動期間，各平台也將會推出本作最多 33 折（67％ off）的優惠特價，還沒入手的玩家們，可以好好把握這次機會來體驗看看！

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附帶一提，《刺客教條：奧德賽》為官方於 2018 年推出的人氣作《刺客教條》系列最新作，遊戲以古希臘城邦作為背景舞台，相較於之前系列作，遊戲中不但將原本的 RPG 要素強化，提供包括對話選項、分支任務與多重結局等設定，還加入與 NPC 之間的戀愛關係，以及會隨玩家行動而導致主角遭到懸賞，間接影響遊戲內遭到雇傭兵襲擊的數量與頻率的懸賞系統等豐富內容，因此在推出後受到許多玩家好評，更於 2019 年 9 月推出可以自由探索古希臘世界的「發現之旅：古希臘」等 DLC。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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