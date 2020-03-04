【FF7R】Final Fantasy VII重製版試玩後感　戰鬥兩頭不到岸

萬眾期待的《Final Fantasy VII Remake》FF7R試玩版突然推出，是次提供的雖然也是遊戲開頭序章的魔晄爐部份，但因為加入了勇猛模式及追加了後段情節，與E3及香港動漫節早前的試玩不同，以下同大家講講玩後感。

戰鬥沒有實感 ACT＋ATB兩頭不到岸

FF7R的戰鬥設計介乎於 Kingdom Hearts 與 FF XV 之間。它的動作性遠比 KH3 低，但是能操作的東西會比 FFXV 多。這樣設計的目的是在於近貼現時主流的「動作」遊戲之餘，能夠保留到原作的ATB（Active Time Battle）系統。玩家能夠在平時進行移動及半動作的戰鬥，然後在ATB條充好時進行各種指令。

這個概念雖然很理想，但效果卻是令人失望；最大原因便是遊戲為了顧及舊有ATB RPG的元素，把BOSS的攻擊設定得極快、擴散而沒預警。就算防禦了還是很痛，迴避更是幾近沒有無敵時間。結論便是硬是要玩家花費ATB來回復或吃藥，或者角色被抓住時硬是要玩家換人來操作，解救危機。如果以一款動作遊戲來論。第一，常常令你「硬食」的攻擊，不斷的打斷你行動，是令人越玩越不爽；第二，打得好好的卻硬要人換角色，感覺便是失去了動作遊戲的主軸性與操作感。舉個例子，同是ARPG又有指令功能的Tales of系列、聖劍傳說等，每名角色都有各自的特性，然而切轉角色完全是玩家自主決定，從來都不會打一場BOSS迫你轉來轉去。但是縱觀FF7R現時的玩法，遊戲便是用「處境」來包裝戰略，迫玩家因狀況進行指令。而同伴連出技能都不會，每次都要由玩家主動操作，只會令人感到很麻煩。

很多攻擊被迫要玩家中招或防禦，為了令你受傷吃藥

如果以戰略性來論，FF7R的ATB滿足度亦難與原作比較。原作，或者說舊世代FF、Chrono Trigger 等的ATB讓玩家在流轉中的短時間內，思考好指令並盡快下達，再按照敵人的攻擊來回復及應對。最大的核心就是敵人其實都有Wait Time，令戰鬥有一種像對弈的攻守節奏。面對BOSS時，玩家亦能摸清它的攻擊頻率，心裡盤算回復役的行動時機。但是FF7R就沒有了這種戰鬥的「呼吸」，無法估計BOSS的出招時機，有時還會連續出大技。雖然說此作提供了Classic Mode「讓喜歡ATB的玩家以昔日感覺來玩」，但筆者試了Classic Mode，那只是一個提供Auto攻擊及Auto防禦的模式，完全沒有ATB的靈魂，令筆者極度失望。

CLASSIC MODE 只是轉為 AUTO 攻擊及 AUTO 防禦，令人很遺憾

指令/動作兩頭不到岸，這種一廂情願的產物令筆者不禁想起《Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII》，由Vincent做主角的「地獄犬的輓歌」，嘗試把TPS與RPG混合但得出兩頭不到岸，玩下去很平淡的結果。但是業界其實都有成功的例子，像TPS+SLG的《戰場女武神》便是其中之一，偏重戰略性比例適當，令人能充份感受到關卡難度與遊戲性。（雖然，同廠的《蒼藍革命之女武神》也是挑戰ACT+SLG的失敗例子）

Cloud可玩連技 刀刀火花華而不實

值得留意的是，遊戲中Cloud的斬擊有少少Combo玩，當普攻連擊至尾時其實可以接駁按緊正方的迴轉斬，然後再用L1+正方或L1+三角接駁必殺技。但體驗版能玩到的始終有限，如果正式版有些連技增強的元素，或者能夠插Material加些連擊派生、迴避無敵時間、Just Guard等的東西，相信遊戲體驗會更好。

普攻、蓄力、快捷指令可以接駁使出

但Cloud的斬擊令筆者感失望的是，大劍的斬擊感很差，斬下去感覺很輕，沒有重量感與力度，揮動的音效亦像在揮短劍，只是轉為勇猛模式才好一點。然而最大問題是團隊為Cloud的每一刀都加入誇張的火花效果，無論斬植物敵人還是斬魔物都是火花四射，不說還以為Cloud是在拿一把煙花劍。以火花來營造虛飾的「爽快」感覺，本質不夠打擊感，實在是華而不實。

Cloud 的刀無論斬什麼都會出火花，好浮誇

音樂重編好壞參半 變奏版有形無神

關於音樂的部份，筆者在試玩版聽出約11首曲，單單是玩了一小節已經非常之多。但是除了依原曲節奏的重編很不錯，其他變奏重編都未見有原版的出色。當中《Opening ~ Bombing Mission》一曲更是將後半部份一開三，一首是原版節奏的重編、一首與《Those who Fight Further》混合變成了魔晄爐BOSS BGM，一首是在爆破後播出的強烈變奏版。尤其是最後者把原曲幾個爆發位抽出，沒有起伏的併合在一起，令筆者聽得好辛苦。因為此作很多時候採用一鏡連貫戰鬥與劇情的關係，比原作過版圖便轉音樂不同，重編的音樂充滿了劇場的味道，曲子很長，雖然有原版的旋律但就沒有其神髓。筆者期望的只是像《Tactics Ogre 運命之輪》或《Romancing Saga Minstrel Song》那樣的重編。不過事實也沒有辦法，一來首部曲的音樂在原版出城就止步，要豐富便需從原版拆開來重編，一曲可能分原版、變奏版、混合版；戰鬥版及非戰鬥版，難以每首都合耳。二來因為植松伸夫老師近年身體欠佳，暫時只知道負責了今作的主題曲，其餘的都是浜渦正志及鈴木光人擔任，非原曲作者自然有不同的演繹方式。

畫面業界頂級 觀賞性一流

談了超大堆的缺點，筆者也說回些優點吧。首先便是FF7R的畫面實在是無可挑剔，連開頭從火車落地後的地面，地磚的濕潤與光影效果，小水坑的紋理表現等已令筆者讚嘆。試玩版中每一個過場亦是精心演出，而且鏡頭多數一氣呵成，以觀賞角度來看無出其右。Cloud的帥氣演出，被Jessie讚了一句時那個高興又有點不好意思的微笑，那個鏡頭簡直是滿分。

過場畫面滿分，很多分鏡與角度更是忠於原版

被人讚微笑了，然後因為扮Cool的形象不好意思把臉側了過去，一個鏡頭精彩描寫出 Cloud 的可愛之處

其次是Barret與Cloud的對話，在原作的FF7其實充滿了惡搞的對白或者小動作，不時會有角色或路人「發神經」的對白或演出。但到了FF7AC時Cloud冰冷美男子的形象深入民心，令作品變得好像很嚴肅。而來到了今次試玩版，可以看到Barret已經間中「發神經」擔當了惡搞役，Cloud亦加入新的「蝦碌」對白，看來原作的微妙惡趣味有重新呈現。不過原作中還有讓玩家選擇的惡搞對白選擇，未知今作會否仍保留。

原版 FF7 的動作本來就有點偶然發神經，Barret 只是忠於原作

試玩版小結：

試玩版雖然玩的內容不多，但戰鬥的根底都可大概摸索到。暫時來說戰鬥平平，只能說起碼比 FF15 好。期望尚未公開的Material或許有成長元素，可以對戰鬥系統能有些輔助的加強。畫面與過場方面此作是無庸置疑的業界頂級，如果喜愛看畫面或電影的話仍會非常滿意。FF7是筆者在FF系列的最愛之作，其次才是FF6及FF10，小時候家中掛滿FF7的砌圖與海報，OST聽了23年仍常在聽。實在期望它在正式版除了演出外，遊戲性能夠有更好的表現。最後想讚的是此作的中文試玩版採用了中字日配而非英配，櫻井孝宏的「興味ないね」實在是必不可少。