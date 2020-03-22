《MHW》MR絢輝龍 煌黑龍 武器幻化 芒亨 魔物獵人 新情報公開

《MHW》3月23日更新情報：近期有《動物之森》、《仁王2》、《十三機兵防衛圈》等優秀作品，相信機迷們都十分忙碌，但不要因此就忘了魔物獵人！剛剛官方就發出了最新的開發日記影片，釋出大量新魔物情報，獵人們準備好重回新大陸吧。

3月23日更新 - 特殊個體猛爆碎龍、激昂金獅子

首先是3月23日的免費更新將會迎來兩隻特殊個體猛爆碎龍和激昂金獅子：

猛爆碎龍：體型比普通碎龍大上一倍，動作也較慢（有點像蠻顎龍的感覺），不過其粘菌經常都處於活性化，也會使用很多大範圍的爆炸招式。最特別是如果在任務中達成指定條件，就可將其引導去指定地區發生特殊演出，猛爆碎龍會封鎖整個地區，玩家也不能使用回家彈，亦即是要和猛爆碎龍決一生死，看是猛爆碎龍力盡先還是獵人坐貓車先了。

+ 6 + 5 + 4

激昂金獅子：會長期處於「超西」狀態，戰鬥期間也會因憤怒而進入更強的強化模式（大概可稱之為超級撒亞人4），同時也會追加更多中遠距離攻擊。而弱點之一的尾巴也不見了，想提早解除其「超爆氣狀態」的話就要集中攻擊頭部。大概會是非常難纏的對手，獵人們做好心理準備吧。

+ 4 + 3 + 2

等到頸都長的武器幻化 時裝獵人要起飛了！

很多獵人都在苦等的功能終於要實裝了，在更新之後能以客製強化的形式將武器的外觀改為同種類的其他武器而保留原有性能！時裝獵人要起飛了！之前活動做的各種攪笑外型武器也有用了！（此功能預定分兩次實裝）

星辰/月辰祭「盛放之宴」

+ 13 + 12 + 11

固定的季節活動今次以玫瑰花為主題。內容依然是定番的集會所新外觀、限定料理等，雪人也換了個新造型。同時也追加幾款新的攪笑造型武器和外觀裝備，像是兩條鮮魚的雙劍等，最值得注意是柔毛秧雞頭盔（外觀裝備），可將柔毛秧雞戴在頭上，超可愛必整！同時也追加了新的傢具、飾品和貓貓裝，西洋人偶風的貓貓裝超可愛很想要...（不知道牠會不會和你講Welcome home, good hunter呢）

還有就是系統、玩法上也作出了一些調整，例如增加了投射器驅逐彈（直接趕走聚魔之地的魔物），提升刻印的寶珠的出現機率等。

往後的更新內容：

Master級絢輝龍（時間未定）

絢輝龍（爛輝龍）也來到了Master級，不過今次將不會再是16人協力的大型狩獵，而是變4人用任務，任務目標亦由破壞大角變成徹底討伐。既有的絢輝龍武器也可繼續強化，但不像是一般武器那樣改造成下一階段的武器，而是像冥赤龍武器一樣用任務掉落的素材來強化其性能。當年絢輝龍武器是環境最強，不知道現在再強化的話會否挑戰現時冥赤龍武的地位呢。

歷戰王溟波龍（時間未定）

Master級終於也有歷戰王了，一直被人戲稱最弱古龍的溟波龍會否因歷戰王而一雪前恥大家就好好期待吧。（也很期待Master級的Gamma裝備）

煌黑龍（預定5月推出）

老獵人們都很熟悉的煌黑龍，期待呀。

今次釋出的情報量很不錯，唯一可惜仍然未有大家最期望的天彗龍，可能辻本打算留著來做終極殺手鐧吧。