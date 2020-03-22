【動物之森／動物森友會．攻略】大頭菜投資預測賺大錢

【《動物之森／集合啦！動物森友會》攻略】（Animal Crossing: New Horizons）今集亦都有令人緊張刺激的大頭菜「炒股」(俗稱炒蘿白，但其實大頭菜不是蘿蔔..)元素，運氣好的話可以令投資的鈴錢翻幾倍進帳，運氣差的話就.... 以下提供詳細資料：

大頭菜投資圖文解說：

+ 6 + 5 + 4

大頭菜股深入Pattern預測：

如果根據以往動物之森作品的經驗，大頭菜的價格變動事實上是分有不同的Pattern，包括賺得不多的「起伏型」(波型)、非洲人的「越來越差型」(ジリ貧型)，以及後半轉為高峰的第四期型及第三期型(由大變動開始我們稱為第一期，之後時段便是第二期第三期）。像上集那樣，我們可以記錄每日上午及下午的價位，將「現時價位除以買入價」進行是哪一種Pattern的判定，分析出自己應該何時才出售大頭菜。

上集的 Pattern 預計，由左上星期一上午價位除以入貨價，選路線開始 (Twitter@tokiruki_akiru)

想簡易一點亦可以使用這個大頭菜計算機「かぶめも」來預測結果，如預計有可能是高峰位便會以黃字顏色標示。像筆者那樣，輸入齊入貨價及每日價位，便預測出可能是第三型。

但是畢竟都是上集的工具，今集有沒有變算式或加Pattern類型尚未完全清晰，暫時可當為參考之用未能100%作準。但是正所謂出外靠朋友，就算太忙錯過了Mark價、等到星期六都是一直絕望的價格，到時其實也可以前往好友的島，以好友當時的大頭菜價格來賣出，「越來越差型」也不怕。當然一些「歐洲人」在高峰期如出現到像600甚至以上的幾倍價位，也可以廣召朋友救濟一下非洲人。所以說...找朋友一齊玩動物之森是很重要的。