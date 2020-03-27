【動物之森／動物森友會】攻略　北半球3月魚類圖鑑 釣夢幻魚技巧

《集合啦！動物森友會》Switch 動物之森（Animal Crossing: New Horizons）的魚類每個月都會有些分別，有部份更是會在3月後消失一段時間，要等到年尾甚至下年才釣到，為了完整圖鑑就要盡可能趕及釣取。以下就提供注意事項、夢幻之魚的上釣心得及3月份北半球的魚類圖鑑。

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭5類。當中河川、池塘及大海不難理解，而懸崖上便是瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區。而出海口便是河川出大海的區域。最後碼頭便是我們唯一的棧橋位置。必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。固此想釣到目標，最基本就要準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著出現的時間帶，釣目標前要留意。

部份魚類時間帶苛刻，不過全年都釣到的也可留待下月才繼續，反而3月後消失的魚比較優先

最優先項目：3月後暫不出現的魚類（假設你不想改系統時間）

紅目鯽：3月過後11月才出現

黃鱸魚：3月過後10月才出現

遠東哲羅魚：3月過後12月才出現

鱘魚：3月過後9月才出現

海天使：3月過後12月才出現

燈籠魚：3月過後11月才出現

傳說中的夢幻之魚 遠東哲羅魚 上釣心得

今月最難釣的魚必定是遠東哲羅魚，遠比矛尾魚及蘭壽金魚困難，一來因為牠是「懸崖上」難以刷新；二來還會有黑鱸魚等大量河川魚類「混池」；三來牠的出現率的確很低；四來牠在咬魚餌時會比其他魚更快速的逃去，慢一點點都會給牠逃掉。筆者本人「非洲人」就足足花了8小時，灑了二百多個魚飼料才釣到牠。有幾個心得可提供給各位欲挑戰者：

釣夢幻之魚要有運氣與毅力，筆者花了8小時才釣到，真現實

挖了超過200個蛤蜊也順便解了哩數成就

1.出現機率太低，每次準備20個以上魚飼料比較有效率，要辛苦挖蛤蜊了

2.遠東哲羅魚屬大型魚，看到魚影是小型或中型魚可立即再灑魚飼料刷新（如果其他魚已經釣過）

3.如果連續投很多魚飼料都是小型/中型魚，可考慮趁右上角未AutoSave前關Game重來，省回魚飼料(不要釣到魚，要小心操作否則可能毀Data，不想冒險不要試)

4.看到大魚但沒信心按得準時，可以在牠碰魚餌一刻按Home鍵而非A鍵，緩沖時看看牠有沒有咬下去才決定是否按A

遠東哲羅魚的魚影，與常出現的黑鱸魚一樣。但牠一咬下餌便會極速逃去

3月份可取得的魚類圖鑑：