【動物之森／動物森友會】攻略　自訂島嶼鈴聲音樂 精選各類名曲

【動物之森／動物森友會】《集合啦！動物森友會》Switch動物之森（Animal Crossing: New Horizons）今集都有小島音樂功能，經常都會在遊玩時聽到。想令小島更加個人化，當然要將之自訂為喜歡的音樂：

當建築升級服務處之後，西施惠便會提供這個「更改島嶼音樂」功能，可以在三線譜上設定16個音符。這個音樂將會在極多場合播出，而且每位村民或訪客都會用此音樂變奏不同版本，非常有趣。播出的場合包括有：

-進/出門口時播放-與不同角色談話時播放不同版本-每個小時的正時鐘聲

與村民談話時都會用你的自訂音樂變調，每位不同版本

不懂樂理又想使用喜好的音樂，我們可以使用「NookNet」此網上服務。它提供了音樂生成模擬器，可以直接在網頁編曲播放。而最重要的便是有「Browse」功能，可瀏覽及搜尋大量玩家提供的創作，快速瀏覽之餘亦可快速試聽(相信之後越來越多玩家升級了服務處，創作會更多)。注意網站所用的是自然音像CDEF，而遊戲中所使用的是DoReMiFa，取用時可觀看其位置或對照來辨識。

網站可以用鍵盤的十字鍵快速調音符，也可看其他人的作品

C=Do,D=Re,E=Mi,F=Fa,G=So,A=La,B=Si

但是因為遊戲中的16個音符拍子平均又沒半拍，所以音樂方面是選擇一些節奏平均而音色明顯的曲才會一聽便知道。太長被迫中斷、節奏快或有變、音色不明顯或複雜的歌曲都不合適在遊戲採用。

精選部份名曲 (已選比較好的版本，可點擊連結或依下方圖片套用)：

動畫類：

天空之城

龍貓

鬼滅之刃 - 紅蓮華

One Piece - Overtaken

CLANNAD - 團子大家族

進擊的巨人 - 紅蓮的弓矢

東京喰種

亂馬 1/2

美少女戰士

+ 5 + 4 + 3

遊戲類

Super Mario 主題曲

Zelda 搖籃曲

Zelda 夢見島 - Ballad of the Windfish

Xenoblade 1 主題曲

俄羅斯方塊

Metal Gear Solid Game Over

Pokemon 中心

FFVI - Edgar & Sabin

FFXIII - The Promise

炸彈人關卡開始

FF戰鬥勝利

FF陸行鳥

Undertale - Megalovania

火紋風花雪月 - Edge of Dawn

東方 Project - Bad Apple!!

Nier Automata - Weight of the World

+ 12 + 11 + 10

其他類

願榮光歸香港 - 黎明來到要光復這香港

Jingle Bell

Fly me to the moon

Family Mart 便利店

其實島嶼音樂要自己弄也不難，最簡單只需要 YouTube/Google Search 一下歌曲的樂譜，對照地輸入關鍵音的音符便成。問題是選曲始終有節奏、長度等的限制。但如果歌曲中有節奏平均、音色明顯的一節，都可以試試抽來使用。像筆者就參照「鬼滅之刃紅蓮華」的曲譜，取用開頭歌詞簡單調校出島嶼音樂。

筆者的示範，強く、なれる、理由を知った～

↓↓《集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓