【動物之森／動物森友會】攻略　簡單轉圖變靚畫及合併大畫方法

【動物之森／動物森友會 攻略】《集合啦！動物森友會》Switch動物之森（Animal Crossing: New Horizons）其中一個好玩元素便是可以在「我的設計」畫像素畫，將之變成畫架、牆紙、海報或放在地板等等。而且就算不懂畫畫，都可以透過一些網上服務輕鬆製作到，更可做出3X3甚至更大型的合併畫：

此篇將逐步教大家做畫家開畫展，完全不懂畫畫都可

事前設置連動手機App：

要用「我的設計」首先要設定好與手機App「Nintendo Switch Online」的連動，於遊戲的標題畫面啟動「狸端機入口站」。詳情可參考另一篇文章：

【動物之森／動物森友會．攻略】手機App影Code拎鬼滅之刃衣裝

設定好之後我們進入轉圖的步驟，因為之後需要用到手機來影 QRcode，所以轉圖步驟建議使用電腦來進行，或者是iPad/Tablet等其他非主要手機的裝置。而推介的便是「Animal Crossing Pattern Tool」(AC Patterns)這個網上服務，以下先進行一個方格畫的步驟解說：

↓↓↓↓點下圖放大解說步驟↓↓↓↓

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3x3 或以上的組合大併圖

一格畫框的格數有限，而且因為是轉換的關係，精細程度始終不及人手繪畫。想圖像精細一點我們可以使用併合畫的方案，將一張圖片分割開，製作出一些3x3或以上格數的大型畫，那樣精細程度就可超大幅度的上升。但要留意這種畫沒法用畫架展示，也只適合放在地板上，因為作成海報的話牆身會有分隔。要分割畫建議使用網上服務「PicTools」的 Crop 及 Split 功能。首先要製作合併畫，建議先試試正方型的圖片，因為分割會比較容易，理解過後再做長方型不遲，以下步驟解說，最後會解說長方型像16:9 1080p圖片的分割：

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↓↓《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓