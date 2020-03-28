動物之森／動物森友會特別版Switch主機炒天價？將再出貨免益炒家

【動物之森／動物森友會 特別版Switch】最近《動物之森／動物森友會》熱爆全城，幾乎有Switch的玩家都移民了無人島生活，而「動物之森／動物森友會 特別版Switch」更是非常搶手。雖然現在外面game鋪大都炒貴千幾蚊，但如果有心想買的Switch友，不妨等一等，因為日本Nintendo任天堂公布，動物之森／動物森友會 特別版Switch將會再推出市面。

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「動物之森／動物森友會 特別版Switch」設計比以往更漂亮，粉藍色與青綠色的手掣配以白色、印有動森小島圖像的影像輸出dock，的確吸引不少玩家考慮入手。可是因為武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）肆虐，令任天堂於中國的主要生產線大受影響，更直接令這台《動物之森／動物森友會》限定版主機的產量大為減低，一機難求。香港人大排長龍、game鋪炒價或食「骨game」才可有機會買到。難度要焗食「炒價」才可以買到？

動物之森／動物森友會 特別版Switch市場上正價一機難求（林勇攝）

早前Nintendo任天堂才公布，將會在日本Nintendo Store上再開「動物之森／動物森友會 特別版Switch」預訂，預計4月初會再上線，因此叫各位機迷可以等等。雖然日本Nintendo Switch購買Switch主機並不能運送來香港（就算是集運都不可），可是仍然可以考慮在Nintendo Store單獨購買「動物之森／動物森友會 特別版手掣」及「動物之森／動物森友會 特別版 dock」，這些配件都可以靠「集運」來協助運來香港。

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集運方式可參看以下文章【武漢肺炎．網購口罩攻略】泰國高規格口罩$40盒 教你如何集運

就算不再日本購買，至少知道這台「特別版」主機並非「限定」，相信等一排香港行貨貨源亦都會相對穩定，較易購入得到，不要為了可以「早玩早享受」而「益」及「助長」炒賣風氣。

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