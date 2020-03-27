仲食炒價買動森 Switch？Nintendo 官網畀你客製化主機配色！

【Nintendo Switch Customize】全民喪玩《動物之森》／《動物森友會》的同時，顏色突出的《動物之森》 Switch 主機也成為玩家搶購的產品，甚至出現排隊人龍，以及高昂炒價。如果你是衝住特別配色已來的話，可以把目光移離《動物之森》主機，因為 Nintendo（任天堂）官網推出客製化服務，讓你可以為 Switch 自由配色。

1000 種客製化可能

由日本 Nintendo 推出的「Nintendo Switch Customize」，玩家可以在官網上，為 Switch 選擇不同的顏色，不只是 Joy-Con 的主要部分，連分拆使用時的手帶配件的顏色都可以選擇。Joy-Con 可選擇的主色共有 10 種，手帶配件的配色共有 7 款，官方指玩家有多達 1000 種拼色可能。

玩家可以為 Switch 自由配色（Nintendo 官網截圖）

Nintendo 指有多達 1000 種配色組合（Nintendo 官網截圖）

官網慢慢配到啱

玩家可以在日本 Nintendo 官網上，慢慢配出自己的心水顏色。官網提供正面﹑背面﹑Joy-Con 連接主機，以及 Joy-Con 分拆使用時，共四個角度，讓玩家能知道配出來的效果如何，在不同情況下的樣子如何，讓玩家更易配搭出最符合心水的 Switch。不過，「Nintendo Switch Customize」主要集中在 Joy-Con 上，現時玩家未能選擇 Switch Dock 的顏色，如果你真的對《動物之森》 Switch 的白色 Dock 和狸克情有獨鍾的話，目前客製化就可能未能滿足要求。

「Nintendo Switch Customize」售價為 32,978円（Nintendo 官網截圖）

日本限定

暫時「Nintendo Switch Customize」只在日本官網推出，但由於電池限制問題，不能用官網和集運送來香港，唯有請日本朋友幫忙把主機和 Joy-Con 分開寄回香港。「Nintendo Switch Customize」於 3 月 27 日中午開放預訂，截稿前已能進入官網選擇配色，不過落訂狀態仍是「準備中」。

「Nintendo Switch Customize」官網

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