Biohazard Resistance Demo試玩公開 基本玩法系統詳細說明

大家都非常期待的《Biohazard RE:3》快將推出，隨RE3附送的非對稱對抗遊戲《Biohazard Resistance》亦在今天（3月27日）公開了試玩Demo，以下為宅民黨試玩報告。

系統設定似Boardgame 首腦、生還者大鬥法

如果有玩過一套叫「瘋狂詭宅」（Mansion of Madness）的桌上遊戲，會發現Biohazard Resistance的玩法和它有很多相似之處。每場遊戲中，5名玩家將分成一名首腦對抗4位生還者，生存者的遊戲目的是要在限時之內通過三個關卡逃出生天，而首腦的目的就是要用盡一切方法阻止生存者離開。

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首腦可以透過關卡內各個閉路電視監察生存者的動向，同時首腦也可運用各種效果和Cost不同卡片來召喚喪屍、放置陷阱等來阻止生還者。首腦更可以直接操作召喚出來的喪屍。累積足夠能量後，首腦甚至能召喚出暴君（Mr. X）去攻擊生存者。而這隻暴君當然也能由首腦玩家直接操作，以前常常開玩笑的說想試試當暴君的滋味，沒想到在Biohazard Resistance可以得償所望。

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首腦的能力固然強大，但生存者一方也不是任由宰割，他們可以使用各種槍械和近戰武器，而每位生存者各有不同技能，例如教學關卡中使用的角色「瓦萊莉」就有搜尋重要道具的雷達和治療隊友的能力。

除了解除機關必用的關鍵道具外，關卡中各處也可拾得彈藥、藥草等消耗道具。此外生存者也會獲得「保護傘通用貨幣」，可在道具商中購買更強的武器和補給品，以對抗首腦放出的喪屍和陷阱。

在逃生的過程期間如果能完成任務（開啟通往下一關的門等）就可增加剩餘時間，不過相對生存者如果受傷（被喪屍攻擊或是踩到陷阱等）就會扣減剩餘時間。而生存者被殺的話雖然可以在起始地點復活，但就會損失更多的剩餘時間。完成第三關的任務、打開最終出口然後生存到出口打開為止就是生存者的勝利。

以上就是遊戲的基本玩法，雖然很想為大家實戰幾場再提供一些心得，可惜的是今次Capcom出了包，遊戲無法連線配對，暫時只能一玩教學模式。