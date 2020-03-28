PC-Engine Mini 開箱 上手玩　惡魔城 大魔界村 絕版遊戲抵玩重生

PC-Engine Mini 實物到港，馬上開箱試玩。

繼迷你任天堂、迷你世嘉、迷你PS後，90年代曾流行一時的NEC製遊戲機PC-Engine終於都Mini迷你化！這款主機當年賣點是細部、日系遊戲多，後來更推出CD-ROM2 光碟系列，率先用CD-ROM媒體引入CD級配樂及人聲，雖然如今都變成軟體模擬器，CD音源也不再是賣點，但只要將這迷你主機駁HDMI上芒，看到那些一格格不連貫動畫開場片，還有日文人聲對白配樂，仍會馬上回帶返到當年……

由於PC-Engine 當年使用了超薄遊戲帶「Hu Card」，size比其他主機小很多，所以這部Mini 版的「縮水感」不及別家，且都已經出過很多部，說實話上手後已無震撼感。

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+ 3 + 2

接駁極之簡單，背尾有HDMI及micro USB駁口各1，電源可以駁USB火牛或用尿袋都足夠供電，而HDMI就駁到屏幕或電視，再駁好手掣，啪一下主機左下角的綠色電源掣，即可開機。

↓↓↓睇睇機身細節↓↓↓

+ 3 + 2

原機／mini機size分別不大，但重量差很遠。（鍾世傑 攝）

↓↓↓PCE原機／細機比較↓↓↓

手掣手感麻麻

手掣款式是最經典的白黑色十字掣+2按鍵款式，size亦跟足原版沒縮水，使用USB插、駁線足有3米長，要幾遠打都無問題。不過就如同當年一樣，PCE手掣真的非常不好用，十字掣令人想cry……

PC-Engine Mini 並沒有推出雙手掣套裝，想雙打（其實可雙打內置遊戲也不多），亦可另購下圖中的連射版手掣，如果想5打《炸彈人》，再要另購1開5 分線插。（現時供量不足、5月發售）

↓↓↓想買手掣？要等等↓↓↓

真係用到HORI掣？Sorry筆者未試到 網民已確認，此機其實由HORI代工，能直接沿用HORI製的USB駁線手掣，可以節省不少買掣錢。但筆者自己只有一支HORI PS3/PS4/PC 共通大掣，可能因為供電不足，無法推動。

筆者自己只有一支HORI PS3/PS4/PC 共通大掣，可能因為供電不足，無法在PCE Mini上開動。（鍾世傑 攝）

介面精美．美日版切換方便

幾乎全部mini版的介面都是抄mini紅白機，不過PCE mini又「炒得」幾靚，可能因為CD cover 本身設計都好精美，又可以換白／灰機主題，遊戲畫面一樣有CRT Mode、16：9全畫面等選擇，最好笑係可以扮手提機PC-E GT，模擬用極細芒仔打機。

大電視上模擬手提機PCE-GT畫面。

更抵讚是右下角有美／日版遊戲list轉換掣，按一下icon就在兩個game list間切換，以免34日版／24美版遊戲太多而令人混亂，這點非常細心。

↓↓↓睇PCE Mini 界面細心位↓↓↓

美／日版遊戲list轉換掣，按一下icon就在兩個game list間切換。

另外，PCE有一般Hu card、CD-ROM2 光碟遊戲、Super GRAFX加強版Hu card等眾多不同類型遊戲媒體，開動遊戲時會有相應的動畫睇，看到SUPER CD-ROM2那個文字介面都真的有點感動。

+ 5 + 4 + 3

大量絕版貴價game 值租！

遊戲打起來順暢嗎？多餘，不順暢都那敢收我錢！所以其實都沒甚麼好試，save／load、返回主界面等都是大同小異的操作，不多談；反而遊戲陣就可以講多少少，當中最值錢是已經絕版的CD-ROM《惡魔城X 血之輪迴》，以及Super Grafx版《大魔界村》，單是這兩隻加起2500港紙，還未提街機移植動作game《鬼屋》，單隻已值幾千港紙，絕對值回機價。

點擊睇 game list ：PC Engine Mini 50+1遊戲全公開點擊睇 追加8款遊戲list

當年PC-Engine是日本方面首部用16bit圖像處理器、可以行一部512色遊戲機，畫面現在翻看也不覺得簡陋，打機時可以慢慢欣賞一下。尤其要留意使用Super CD ROM2 光碟系列的遊戲如《惡魔城》、《心跳回憶》，都有很動聽的配樂及真人聲對白，比其他mini版主機（當然不計PS mini）更正斗！

同事林勇借了大批PCE舊game給我拍照，他表示最不開心是PCE mini沒有選《Fighting Street》(即是第1代街霸)，好想聽聽當年的音樂和出招聲。

又一部網上睇完說「不了」，最後玩過又想高追現貨的毒物，試玩這部是同事的，我已經想買了！

（現時如果想追都不易，因為撞正肺炎，而且只限Amazon訂購，市面現貨都要賣10算以上（約1100港元），更不包括初回限定Soundtrack CD，相信要等一等。）