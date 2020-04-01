粉紅兔兔、P助入侵動物之森！卡娜赫拉無人島開店教你拎官方服飾

《集合吧！動物森友會》 （動物之森／Animal Crossing）自上市以來受到廣大玩家的喜愛，上市 3 天就賣破 180 萬套，甚至連人氣插畫師卡娜赫拉（kanahei）都上癮，親自繪圖讓粉紅兔兔、P助入侵無人島！

早在 3 月 20 日遊戲上市當天，卡娜赫拉就正式登陸無人島，也在 22 日在 twitter 上發表了「上陸」通知，時不時分享自己島上的佈置、角色的服裝設計等遊戲畫面，利用《動物森友會》高自由度的遊戲設計讓粉紅兔兔、P助無所不在！

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而卡娜赫拉也非常樂意與人分享他的島上生活，時不時會開放島嶼讓玩家直接以密碼搜尋到她的島上玩。只是非常可惜的是，島嶼最多只能同時有 8 個人進入，若想親自到卡娜赫拉島上觀光，記得追蹤作者的 twitter 帳號，開啟藍色小鈴噹通知，隨時關注訊息。

搶不到上島機會的玩家也不用失望，卡娜赫拉還分享了自己設計的一系列服裝，讓玩家可以自行下載使用。只要玩家在「我的設計」展示櫃中輸入卡娜赫拉的作者ID，就可以直接下載衣服來穿了。

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下載方式也非常簡單，必須先擁有一家服飾店！而服飾店的獲取方式是先建好 Nook 商店後，在商店內遇到刺蝟絹兒，與她對話之後，她就會在接下來幾天不定時到島上賣衣服，第三次跟她說話時就會觸發建設裁縫屋的任務。之後就可以利用裁縫屋「我的設計」展示櫃，輸入作者ID，就可以直接下載粉紅兔兔和P助造型的服裝啦！

《動物森友會》高度自由的玩法可以讓玩家的創意盡情發揮，玩家也可以像卡娜赫拉老師一樣，上傳自己的設計分享給大家。只是這麼高質感、佛心的插畫家真心希望來一打啊！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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