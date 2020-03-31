【動物之森】為狸克平反！奸商只係誤會原來房貸方案相當親民！？

在任天堂熱門遊戲《集合啦！動物森友會》(Animal Crossing: New Horizon) 中，玩家扮演的主角決定前往一座孤島展開新的生活，但很快就因為某些緣故欠了島主狸克許多「債務」，因此玩家必須要完成一連串的勞動事項才能償還這些債務。

對於不少玩家來說，狸克絕對是一位不折不扣的資本家，而他同時身兼島上商店店主和島主的身分，也成為了不少迷因創作的題材。在展開了孤島的還債生活之後，狸克三不五時就會為玩家升級房屋、提供各種貸款，這也讓他外表看似可愛的他成為了一位見錢眼開的奸商。在《集合啦！動物森友會》中全新導入的經濟系統，其實也能夠推敲出他到底「訛詐」了多少。

在《集合啦！動物森友會》中，他旗下的公司Nook Inc.提供了主角「無人島移居計畫」服務，而當玩家正式進入遊戲之後，他的兩位姪子豆狸和粒狸會負責打理玩家在無人島上的新生活，並教導玩家如何搭帳篷等基本技巧，也給了玩家聯繫用的NookPhone。然而到了第二天，狸克就馬上跑來向玩家收取「49800鈴錢」的費用。在得知了主角身上並沒有帶錢時，他立刻就介紹了另一個全新的獎勵計畫，讓玩家選擇使用勞動的「哩數」來償還欠款。

+ 10 + 9 + 8

當玩家蒐集了足夠的樹枝和貝殼之後，終於償還了活動費用的欠款。而又過了一天之後，他又再次出現在玩家面前，提供了無人島房屋的「98000鈴錢」貸款計畫。如果就以遊戲中的貨幣來看，狸克怎麼看都像是一位不斷坑錢的奸商。

然而，如果能夠估算出《集合啦！動物森友會》世界觀的遊戲貨幣與現實世界的比例，大致上就能理解這些服務在現實世界中的價格到底是高是低。因此Vice網站在最新文章做了一個有趣的推論。

在玩家正式進入遊戲之後，能夠在預設的背包中找到一台任天堂Switch裝飾道具，有趣的是，這台虛擬Switch在遊戲中可用「7495 鈴錢」的價格售出。因此，如果以現實Switch主機299.99美元的官方訂價來推估的話，就能算出每鈴錢約等於0.04美金。

用以上的匯率來看，《集合啦！動物森友會》中無人島上那棟「98000鈴錢」的房屋，在現實世界的價格約為3920美金（將近12萬台幣），對於一棟完全獨棟的房屋來說，簡直是相當佛心的價格！就算加上了利息或是一些奇怪的支付計畫，狸克確實都提供了玩家們相當經濟實惠的房價和服務價格。然而，Vice網站很快就發現了原先的匯率有點不太對勁，因為他們接下來也注意到自己售出的任天堂Switch裝飾品也出現在遊戲商店中，而商店販售這台主機的價格則為「29980鈴錢」。

如果考慮到非官方的二手價會比實際價格低，那麼「29980鈴錢」似乎才是Switch主機在《動物森友會》世界中的原始官方訂價。照這樣來看，每鈴錢真正的價值應該是0.01美金才對，也讓原本估計的房屋價格一口氣變成1/4，只要約980美金（約3萬台幣）就能買到！

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+ 8 + 7 + 6

雖然在房價的部分，為狸克的奸商形象稍微反平了一些，但 Vice 網站同時也發現狸克以誇張的價差轉售玩家賣給商店的商品，獲得了不小的收益。就以任天堂Switch這個裝飾品來說，狸克的商店用「7495鈴錢」買入之後，隨即用「29980鈴錢」的售價販賣，狸克可賺進高達300％的價差！如果考慮到玩家在這座無人島上所蒐集到的其他魚貨、昆蟲、水果等，狸克和他的公司的確可以從中獲得驚人的收益。

總之，狸克的確提供了玩家們豐富的土地資源等，島上的房價和服務價格也十分親民，商店價格則追求利潤極大化，這也讓這隻日本狸貓能夠將無人島計畫擴及到全球，甚至讓玩家自由選擇南北半球島嶼，算是相對「佛心」的資本家。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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