《新機動戰記 高達W》播出25週年 分析紅足4分1世紀因素

1979年4月7日，是《機動戰士高達》播出之日，而在1995年4月7日，Sunsise製作公司在日本播出第2部「非U.C.宇宙世紀」高達作品《新機動戰記 Gundam W》，叫好又叫座！25年後，今時今日不少十多廿歲的高達迷都喜歡Wing Gundam，合金模型炒價未停過，一齊來看看Gundam W 橫跨4分1世紀的作品魅力。

確立非U.C. 高達系列地位

《機動武鬥傅 G Gundam》才是首部非U.C.宇宙世紀高達作品，但導演今川泰宏不時仍會加入一些原版高達元素，故事後期又惡搞味濃，甚至有RX-78座火箭上太空助陣。講到完完全全整個世界觀脫離U.C.，且推出多部前傳續作，始終要數高達W。

SMAP五小強主角 俘虜女fans

上作《G高達》幾位主角有小孩、大叔、老外，雖然角色鮮明但外型不算討好。《W高達》就索性「星矢五小強」化，希羅、迪奧、 多諾華、張五飛、卡多魯以至敵人個個都是靚仔型男，當年更被封為「高達版SMAP」。當其時男fans買模型，女仔就買角色文具精品、儲插畫海報，「男人愛高達，女人唔明白」這句說話正式過時。

可以看看當年動畫雜誌內的5小強插畫，完全迎合女讀者口味。

中二病chok爆對白

相比起富野高達「連老豆都冇打過我」「機械既野……」這類精警對白，Gundam Wing內希羅尤動輒就自爆（是真的開炸彈自殺），跟女主角莉莉娜二人開口埋口都是：「你係我既星星王子呀！」「我要殺死你……」「Target Lock-on」「Zero呀話我知！」等中二病對白。

莉莉娜跟希羅一對男女主角，無論造型跟對白都chok到爆，這對重現完場歌內軍服造型的figure，長期炒貴。

高達戰隊長賣長有

其實自上作《機動武鬥傅 G Gundam》已經開始用這招，但發展至Wing才是真真正正的「高達超級戰隊」，由大河原邦男設計的5部主角機本身已各具特色，大鳥、惡魔、龍爪，將超級系元素混入高達。雖然要吐嘈的地方太多：Wing瞓低就等如變型、重炮手的實彈射完只得兩打刀仔、死神高達單靠一把光束鐮刀就深入敵陣……但一個「型」字已經殺晒。

5款高達主角機，各有特色、各有弱點。

KATOKI大神助攻

Wing成功因素，也有部份沼自機設家Katoki Hajime 為電影《Endless Waltz》設計的新版MS，先將大河原邦男版機體再美型化，並加入看似格格不入的天使翼、布披風元素，軍事感卻有增無減，後來再有《敗者的榮光》改良版，至今仍是長賣長紅的hit items。

GFFMC版WIng Zero 白雪公主版，又是即將推出的必炒之物。

歐美首套高達

原來在2000年美國播出《W高達》前，歐美各國未曾有一家電視台播放過高達系列作品，對歐美很多高達迷來講，Wing才是初心。所以至今BANDAI推出各種玩具時，都一定會將Wing（尤其TV原版）的機體加入其中。

TWO-MIX 電音主題曲

由二人組TWO-MIX創作的電音風主題曲比如，想當年真的超級超級超級新鮮，根本上聽到前奏已經有畫面，看到W高達的插圖又會在腦內播歌！