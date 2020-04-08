【動物之森／動物森友會】攻略｜過百件動漫、遊戲服飾 Code 分享

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【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，越來越多玩家加入《動物之森》成為島民，《動物之森》其中一個必玩的元素，就是自創服飾或下載其他玩家的作品。在點陣圖的衫板上，玩家把不同動漫﹑遊戲的角色服飾都成功還原到《動物之森》，以下過百件服飾分享，應該總有一套你會想下載到自己的島上。

要下載玩家的作品，有兩個方法：1）連接手機應用程式，透明掃瞄 QR Code 下載；2)要先解鎖島上裁縫店，之後利用「作者 ID」／「作品 ID」方法尋找，而今次分享的服飾，主要都是用這個方法下載。

↓↓↓搜索服飾作者 ID 下載和服教學（放大下圖睇）↓↓↓

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【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

《Pokemon》系列：

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《周刊少年Jump》系列：

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《星之卡比》系列：

（Twitter @arumoon12）

《女神異聞錄 5》系列：

（Twitter @Hawuwu）

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《薩爾達傳說 曠野之息》系列：

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《Fate/Stay Night》系列：

（Twitter @SAIOTOO）

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《火焰之紋章 風花雪月》系列：

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博達兄妹系列：

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