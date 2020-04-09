【動物之森／動物森友會】攻略｜每日必做：問島民拎 DIY 方程式

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，自由度極大的《動物之森》，當中吸引到玩家的必數到可以自由建立自己的無人島。《動物之森》提供數之不盡的 DIY 方程式，讓玩家可以打造別具個人特色的小島和房屋，所以收集越多的 DIY 方程式，就越能還原玩家的創意。除了等氣球飄來外，其實仍有一個主動的方法能有效增加 DIY 方程式，就是每日多點探望動物鄰居（島友）。

動物鄰居不是花瓶

玩家每日在島上活動，都一定會見到一齊居住在島上的動物走來走去，甚至在廣埸做瑜伽。雖然動物的出現位置，以及什麼動物會在戶外是隨機的結果，但這些隨機上也有一定的機制，就是每日都有會動物留在家中製作 DIY。當玩家進入動物的房屋時（他們在屋內才能進入），會看到動物正在檯上進行製作，行上前和他們對話，就會收到一張 DIY 方程式。

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每日可以在島上活動時，可以留意那一個島友不在戶外，很大機會正在家中製作 DIY（遊戲截圖）

看到檯面有白煙，等於又能獲得一張 DIY 方程式（遊戲截圖）

根據島民人數，5 名時大約每日有一位；8 名時大約早﹑晚有一位；10 名時大約早﹑午﹑晚有一位正在屋內製作 DIY，所以想收集全部 DIY 方程式的玩家，絕對不能錯過每日主動向動物鄰居領取方程式的機會。

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+ 3 + 2

提升無人島評級必備

對於進度向的玩家來說，增加家具除了讓玩家可以裝飾無人島外，更重要的是可以有效提升無人島的評級。《動物之森》到了中期階段，主線會以提升無人島的評級為目標，2 星時找西施惠查詢提升方法，正是建議玩家裝飾無人島，吸引更有動物來到島上。這時，更多的 DIY 方程式就能幫到你裝飾無人島，所以不要看輕這些擺設用的家具。

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