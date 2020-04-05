戀童癖末日！多國政府一禁再禁打擊日系ACG性感幼齒

還記得今年一月新番動畫《異種族風俗娘評鑑指南》因為尺度問題被日本電視台一禁再禁，TOKYO MX及SUN電視台相繼宣布停播。此舉除了打擊色情以外，相信當中更蘊藏一個任重道遠的目標：打擊日本ACG界的兒童色情內容！

事實上這股打壓兒童色情內容風氣早於去年己經開始。2019年9月聯合國兒童權利委員會發表了一份關於「販賣兒童、兒童買春與兒童色情」的議定書指南，指南中的第63條列明：關於「販賣兒童、兒童買春與兒童色情」的線上及線下素材深感關注，包括使用繪圖和虛擬再現，來描繪不存在的兒童或看似兒童並參與色情行為的人，以及關注此類素材對於兒童的尊嚴與保護權利之嚴重影響。

《異種族風俗娘評鑑指南》雖為大熱動漫作品，但因為尺度問題被日本電視台一禁再禁。（動畫截圖）

兒童權利委員會提倡包括日本在內的聯合國締約國在關於兒童性虐待素材（兒童色情作品）的法律規定中，列入對不存在（虛擬）的兒童或看似兒童之人的陳述，特別是當這些素材表現出對兒童進行性剝削的一部份過程，將會被嚴厲禁止。指南推出後，日本ACG界開始變得緊張，很多創作者也擔心自己的作品是否已經踩過界。

在議定書指南公佈後，世界各國的政府及商營機構也開始留意日本「兒童色情」問題，而首先觸及這條底線的是模型玩具界別。在剛過去的二月，不少網路賣家在購買動漫女生人物模型商品的過程時，發現商品已被迫下架，當中包括由Max Factory生產的《快盜天使雙胞胎》裡面的神無月葵1/8 PVC Figure、《K-ON！輕音部》中的琴吹紬Figure，以及《天降之物》中的Q版妮姆芙Figure，甚至連初音未來的Figure都曾經被下架。Amazon發出信件通知他們，是因為這些商品將會促進兒童剝削。神無月葵還勉強說得通，但《K-ON！輕音部》、初音未來等殿堂級合家歡作品便有點讓人摸不著頭腦。

之後便到動畫界。三月初，澳洲分級委員會（ACB）提議禁播《刀劍神域》、《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》、《情色漫畫老師》、《哥布林殺手》四套日本動畫。事緣澳洲參議院議員Stirling Griff演講中表示，這幾套動畫中有很多身穿校服、大眼睛的未成年人遭受性虐待。Griff認為《刀劍神域》有「不容置疑的虐待兒童的內容」、「女主角亞絲娜就遭受過性暴力」；《情色漫畫老師》男女主角都是未成年人，而且女主角還畫色情圖，男主角寫書作文等表達；《哥布林殺手》也同樣「充斥著對未成年人的強姦」；《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》也被認為是高度兒童色情化的作品，其中有突出女性胸部、胯下等部位的描寫內容，更有亂倫主題……雖然Griff的描述未至於完全失準，但不少ACG迷也覺得對於個別形容實在有矯枉過正之嫌。

《刀劍神域》於ACG迷眼中基本上是十分普通的作品，跟兒童色情還差很遠…

難為兒童定分界

最後就是連日本國內也肅清。日本擁有不少讓插畫師及漫畫家公開自己作品的免費平台，網站讓創作者公諸同好之餘部份更有集資功能，讓網民捐助以製作成作品。最近日本其中一個募資平台Patreon以禁止公開兒童色情作品為名，一連凍結數名畫師帳戶。本來禁止兒童色情作品是合乎情理的，不過因為要在畫作中定義何謂「兒童」具有很高的難度，因此便出現Patreon官方「我話係就係」的情況，只要是官方單方面認為「看似未成年」便會被禁，暫時被禁而又較著名的畫師包括日本女性插畫師「かくうめ」以及台灣畫師「西野WAERO」，後者更嘗試測試其官方底線，發現即使畫身材較高大及豐滿的女生一樣被禁。因為很多畫師都有一定支持者，加上何謂「兒童色情」界線含糊不清，引起不少日本網民聲討，倡議大家不要使用Patreon以示抗議。

後記：

在今時今日以萌作賣點的日本ACG主流，要介定哪一位角色夠秤哪一位未成年實屬不可能，不過未能判別年齡並不代表可以縱容「兒童色情」之風泛濫。相對要斷絕創作者的作品，倒不如由受眾的口味開始入手。如何讓受眾不再支持涉嫌鼓吹「兒童色情」的作品，追求更多元更正面的人物塑造和角色風格，才是真正解決問題的途徑。將日本「ACG＝萌＝兒童向外形」通通劃上等號，其實只會狹窄了創作者的想像空間、題材和風格的多元性，令整個市場變得單向，絕對不是一個健康的發展，到最後變得本末倒置。