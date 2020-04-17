《Final Fantasy XIV》192小時免費遊玩　網民為肺炎逝世玩家送行

由 Square Enix 在 PC 等平台所推出的付費制 MMORPG《Final Fantasy XIV》，為讓更多玩家都能體驗遊戲趣味，宣布將針對 Windows／Mac 版推出最多 192 小時的免費登入遊玩，讓更多玩家都能一起進入遊戲世界展開線上冒險！

官方表示，本次的限期免費登入活動，將自即日起至 5 月 17 日為止，在這段時間內，玩家們只要登入遊戲，都可享有最多 192 小時的免費遊玩（此免費遊玩時間為本作截至目前為止時間最久的一次），有興趣嘗鮮的玩家們不妨把握這個機會來體驗看看！

（《Final Fantasy XIV》官方Twitter圖片）

附帶一提，《Final Fantasy XIV》為一款以《Final Fantasy》系列世界觀為題材的 MMORPG，遊戲中除了提供豐富大量的任務冒險與壯闊世界讓玩家們探索之外，還收錄了豐富的職業選擇等各種設定，讓玩家們可以自由與朋友一起冒險。而隨著本作 5.2 版「追憶之凶星」於 2020 年 2 月推出，並於 4 月 7 日起推出 5.25 版更新，還加入由系列開發者「松野泰己」所創作的新劇情等內容，都是喜歡《FF》系列作的粉絲們所絕對不容錯過的唷！

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附帶一提，隨著COVID-19新冠肺炎疫情在歐美仍持續蔓延，本作北美版 Zalera 伺服器的「Ferne Le'Roy」與 Coeurl 伺服器的「Poppy Rose」兩名玩家，也因為新冠肺炎不幸逝世，因此有玩家「Sevengems42」在網路上號召這兩個伺服器的玩家們，持傘從都市走向中央森林的長老之樹，為這兩名不幸逝世的玩家們哀悼送行，在網路上聚集了大規模的人潮，也期望新冠肺炎疫情能早日控制，杜絕悲劇再度發生。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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