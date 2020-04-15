FF7／Final Fantasy VII Remake原聲CD五月發售　7隻碟賣7777日圓

《FINAL FANTASY VII 重製版》發售後，玩家是否已經前往米德加爆破魔晄爐了呢？SQUARE ENIX 宣佈多達 7片原聲 CD 包裝「FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack」將於 5 月 27 日發售，並釋出宣傳影片。

除以當代最新遊戲技術重塑主角一行人在米德加的冒險故事，帶來瑰麗的畫面體驗之外，將原作的 MIDI BGM 重新編曲更是讓老粉感動不已。 雖然遊戲發售的典藏版已經收錄 12 首曲目，但是 SQUARE ENIX 將以 7 CD 精選遊戲中的各種情境音樂，讓玩家收藏「FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack」特別版，售價 7777 日幣。

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另外隨著《FINAL FANTASY VII 重製版》的上市，SQUARE ENIX 也在 LINE STORE 開放「FINAL FANTASY VII REMAKE」風格的佈景主題，讓你的聊天視窗化為魔晄都市米德加，不過玩家請注意 LINE 的版本必須要更新到最新版10.5.0 才可使用。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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