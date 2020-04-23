【動物之森／動物森友會】攻略｜唔識炒？大頭菜價格計算機幫到你

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing 攻略】《動物之森》玩家最常討論的話題，應該是如何賺錢，尤其是前、中期面對巨額房貸，又要興建公共設施，鈴錢真的多多都不夠。而投資大頭風正是回報大、又令人緊張刺激的賺錢方法，不過投資涉及風險，一不小心可能血本無歸。今次筆者要介紹的網站，輕鬆幫助大家掌握大頭菜價格走勢。

《動物之森》股市追蹤

每個星期日的中午12 時前，大家都可以在無人島上找曹賣，購入《動物之森》的股票 - 大頭菜，再在星期一至星期六賣給商店的豆狸。豆狸在每日的早上和下午都會開出不同的回收價，透過低買高賣賺取差價。對於新手來說，非常難掌握大頭菜未來的走勢，升少少沒賣，到最後可能會損手離埸。

每個星期都要買一堆大頭菜放在地下，筆者這一批大頭菜忘記在星期 5 的早上賣出，結果交了沉重的學費......特此拍照留念（遊戲截圖）

大頭菜走勢模型

要掌握大頭菜的走勢，就要先明白大頭菜價格的類型：

波型(Random)：固定會有兩次的下跌﹑三次的上漲 三期型(Large Spike)：持續下跌，再上升，至第三期會暴升到該周最高價格 四期型(Small Spike)：持續下跌，再上升，至第四期會升到該周最高價格 遞減型(Decreasing)：價格一直下降

超方便的預測網站

由 Twitter@_Ninji ﹑@Consalv0 玩家聯合其他《動物之森》玩家製作成的「大頭菜計數機」，只要輸入買入價﹑每日兩次的回收價，就能幫你分析大頭菜的走勢。網站能按輸入的資料，計算出最高價﹑最低價﹑保證價等，玩家只要對照圖表就能輕鬆了解，應在什麼時候賣出大頭菜。網站更完整到有繁體中文（香港），用最親切的文字教你幾時買賣大頭菜。不過《動物之森》是鼓勵玩家間互動的遊戲，如果你的大頭菜回收價是遞減型，怎樣用計數機都幫不了你，這時不妨問朋友島上的賣出價是多少，這可能是最方便快捷的「必賺」方法。

動物之森（動物森友會）大頭菜計數機

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