【動物之森攻略】升級大商店條件、動物親密度等十大隱藏資料曝光

任天堂透過日本媒體《Fami通》揭露《集合啦！動物森友會》高達 1072 頁的完全攻略本，並且先行揭露了部份內容。 《集合啦！動物森友會》完全攻略本，將分成『歡迎來到無人島』、『無人島生活的心得』、『無人島生活動技巧』、『無人島道具目錄』四章內容，將告訴玩家如何開發一個無人島，查看各種界面進行操作。以及遊戲中集合眾多功能於一身的智慧型手機應用程式，相關 DIY 家具以及材料。同時隨著島嶼發展建立的各種設施有什麼升級秘訣。

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這本由任天堂與電擊編輯部撰寫的完全攻略本高達一千多頁，日本知名遊戲媒體 《Fami通》 獲得允許先行高達千頁中的24 頁精彩內容，提供了許多玩家不知道的小秘密。

《集合啦！動物森友會》完全攻略本（《動物之森完全攻略本》封面）

來源：《集合啦！動物森友會》完全攻略本

※玩家島上的花種類與自己遊玩時填寫的生日有關 ※升級 Nook 大商店的條件：小商店設立滿 30 天、與豆貍、粒貍交易 20 萬鈴錢以上 ※ Nook 商店升級後：提供三種每日限定商品、花種子增加為九種、壁紙地板增加為八種 ※島上居民動物有親密度設定：認識的人、好友、親友。 ※親密度增加方式1：相遇初日以及每天對話會有加成、如果缺了一天會重置加成 ※親密度增加方式2：完成動物賦予的任務、賣給小動物要的手上物件、信件往來 ※親密度增加方式3：達成一定親密度才能送禮、生日當天送禮，禮物用包裝紙會有額外加成 ※親密度降低方式：用補蟲網猛打、持續推擠、贈送空罐、長靴、雜草、壞掉的大頭菜 ※長期沒有玩遊戲不會減低親密度 ※親密度提昇至親友：會被主動對話，可獲得動物照片、可裝飾，能知道生日、星座、座右銘

特殊動物出沒時間

KK：每週六5點～0點 呂游：週一～週五 5 點～凌晨5點 幽幽：每日晚8點—凌晨5點 高價收購魚蟲 - 俞司廷（龍克斯）：週一～週五5點～凌晨5點

特殊商人 服裝攤娟兒：週一～週五 5 點～凌晨 5 點 鞋包商人薛革：週一～週五 5 點～10 點 神秘壁紙/地毯駱嵐：週一～週五 5 點～0 點 大頭菜曹賣：週日 5 點— 12 點

星星 DIY 方程式傅珂（妹妹）：每日晚7點—凌晨4點 雪人：12 月 11 日～2 月 24 日，任務完成之後四天之內

除此之外《集合啦！動物森友會》完全攻略本還將記載全季節的生態圖鑑種類、家具、服裝等全道具圖鑑，相信會是所有島民必備的攻略本，目前僅有日文版，目前尚未有中文版出版計畫。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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