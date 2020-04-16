【動物之森／動物森友會】攻略｜自製礦場　每日採足六礦拎金礦石

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，當大家的島發展到一定的水平後，應該會發現不少 DIY 方程式需要用到「金礦石」，例如火箭、英雄機械人，以及 6 款金道具等。如玩家有在網上找其他玩家代工的話，「金礦石」的重要性就更大。玩家的島上固定有 6 個「石礦」，不過位置分散在島上，想每天都集中一個地方採礦掘「金礦石」？其實有個一勞永逸的方法，不過這「一勞」動輒花了筆者足足一整天時間製作，只適合對無人島設計較高要求的玩家。

自製礦場

筆者在遊玩《動物之森》時，每日要跑足整個無人島採礦，而且在遊玩初期並未能記熟 6 個「石礦」的位置，但又不得不採集資源，特別是「金礦石」。既然《動物之森》是耐玩性極高的遊戲，因此想利用石礦會在空位「重生」的設定，一勞永逸自製專屬的礦場，把石礦集中，以後就只要去一個小區域就能採完 6 個礦石，更能保證每個「石礦」採足 8 下。

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礦場製作方法

方法其實很簡單，但會令很多玩家卻步，因為製作的功夫極多。首先，玩家要了解《動物之森》的遊戲設定，每個玩家的無人島固定有 6 個「石礦」隨意分佈在島上，只有吃水果打碎「石礦」，才會在另一個空位再生（如不打碎則不會改變位置）。想把 6 個「石礦」集中，只要把無人島上的空位都填滿（沙灘不用），只留下 6 個空位，再等 6 天就能利用「石礦」再生的機制，自行決定「石礦」的所在位置。

↓↓↓自製礦場方法和小心得：（點圖放大睇）↓↓↓

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從此不用再在自己的島上挖洞採礦（遊戲截圖）

「礦埸」的便利

《動物之森》的「石礦」每個都可以採 8 下，但由於有時間限制（採第一下後要短時間內採完，最多出 8 個素材），玩家要利用挖洞的技巧，減低採礦動作的後座力，才能拿足 8 個素材。「礦埸」的籬笆能提供挖洞的作用，玩家不用再度位挖洞，就能輕鬆採完 6 個「石礦」，就算前置功夫很多，但筆者製作完後的滿意度也極高。

再次重申，這個自製礦場方法需要花費大量時間，而且並不會馬上提高效率和加速遊玩進度，也並非一定要做。只是筆者在追求無人島設計時，想把島上 6 個「石礦」整合在同一區域，才決定實行的玩法，同時想分享這個方法給有興趣的玩家參考而已。《動物之森》正是自由度極大的遊戲，玩家可以自行決定玩法和島上設計，如果玩家都想把「石礦」集中，可以考慮這沒效率但可行的方法。