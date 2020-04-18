【動物之森／動物森友會】攻略｜動畫樂譜分享　島民唱動畫主題曲

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，西施惠進駐小島後，玩家可以要她幫忙，更改島上的設定，其中一項就是更改島嶼音樂。如果玩家想打造更有個人特色的無人島，改一改島上的「主題曲」，馬上就令你會心微笑。以下的動畫樂譜，又是否你的心水呢？

全島島民一齊唱

更改島嶼音樂的樂趣，是和島民對話是，他們會個自己的聲線唱出該音樂。各個島民的聲線都相當奇特，所以他們唱出一些耳熟能詳的旋律時，都會有一種耳目一新的感覺。同時，進出門口和每小時正都會播放，三不五時改一改島嶼音樂，可以加強玩家遊玩時的新鮮感。

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解鎖更改島嶼音樂條件

想要更改島嶼音樂，首先要升級服務處，等西施惠當陸後，玩家就可以在找她幫助更改。不過音樂有頗大的限制，只能設定 16 個音符，所以部分節奏太緊湊，或過長的音樂，比較難以成為島嶼音樂。

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NookNet 手機創作音樂

如玩家不是長期 Switch 旁身，但又想創作今晚更改的音樂，可以利用「NookNet」的網站，直接在網站上創作音樂。同時，「NookNet」中的「Browse」功能，讓玩家可以搜尋其他玩家提供的創作，甚至有大家意想不到的音樂作品。

NookNet 網站（按此進入）