【動物之森】不想只靠大頭菜賺錢？那就把自家改造成「鱘魚島」！

【動物之森】這兩週開始存錢準備All in大頭菜，好不容易存了50萬，從菜價101買進，到第三天開始暴跌，只能跪求朋友開島讓我賣菜（380元的島，終於存到人生第一桶金）。唉，遊戲不只要背房貸，又要存錢買大頭菜賭一個發財夢，這遊戲就某種層面來說真的很硬派寫實。

當然遊戲按照自己的步調玩就好，不求一夕致富，只求財富自由。三月在南半球原本釣鯊魚、鱘魚各種魚釣得很開心，一轉入四月進入復活節活動，釣魚總是釣到魚兒蛋，出無人島自製蠍子島、鱘魚島又要碰運氣，南半球還沒有櫻花活動...講一講就悲從中來，錢好難賺啊～～～

網路上有人分享把自已家作成鱘魚島的成功案例，這讓我看到一絲曙光，賺錢不求人就靠自己！

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+ 4 + 3 + 2

之前透過花哩程去無人島利用趕魚方式刷鱘魚的時間大約是30秒可以出1隻，不過需要先憑運氣刷到對應島型後再開始刷魚，而且還會有包包的限制，相比之下在自己家刷魚比較沒有壓力。

好啦，小編接著要繼續刷魚了，如果說有讀者實測出更容易出鱘魚方式或是更快致富的方法，也歡迎跟我們分享哦！

（編按：以上方法只適合鱘魚會出現的月份，按現在時間即是南半球才可以，或者用邪道方法超越……）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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