UNIQLO Ultraman UT及MANGA UT系列新舊經典雲集　一文睇盡新款式

【UNIQLO Ultraman UT / MANGA UT】《Ultraman》（咸蛋超人）古今中外人人愛，香港UNIQLO最新一批UT就以此為題材，早前Netflix重金製作新一輯《Ultraman》掀起熱潮，而舊版的超人和怪獸也歷久常新，多年來一直受追捧。今次UT就由超人TAIGA到巴魯坦星人都有，即將於4月27日上市，相信到時超人迷一定愛不釋手。

UNIQLO Ultraman UT系列【點圖放大看更多款式】

UNIQLO Ultraman UT系列終於在香港推出！

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除了咸蛋超人外，較早前UNIQLO也推出了「MANGA UT系列」，這是為慶祝日本兩大漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》誕生40周年及《Ribon》誕生65周年而設，前者相信大家不感陌生，包括目前大熱的《王者天下》、《黃金神威》和《東京喰種》等熱血少年漫畫，而後者則是《櫻桃小丸子》及《近所物語》等人氣少女漫畫，可說是新舊經典齊集，漫畫迷值得收藏。此外，UNIQLO官方目前設有送貨上門及到順豐店自取的服務，為受新冠肺炎疫情影響不想出街的市民帶來方便之網購體驗。

UNIQLO MANGA UT系列【點圖放大看更多款式】

《王者天下》、《黃金神威》均是目前人氣熱爆之作，至於《東京喰種》就更是神作。

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