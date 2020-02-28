白金工作室新作Project G.G. 超人打怪獸 稻葉敦志 神谷英樹製作

Platinum Games 白金工作室得騰訊注資後，最近連續發布幾項大行動，其中一個便是公布這完全新作《Project G.G.》(暫稱)。是白金工作室自成立以來，首個完全由自己負責及自創的遊戲。

此款《Project G.G.》(暫稱)同步公開 Teaser Trailer，可看到巨大怪獸衝擊城市，一名英雄及時趕到挺身而出，像咸蛋超人Ultraman那樣巨大化，成為「鋼之巨人」準備迎戰巨獸。

片中也公開了遊戲的製作人是稻葉敦志、監督是神谷英樹。二人曾製作過《Devil May Cry》、《大神》、《Bayonetta》1及2等出色作品。而這款《Project G.G.》也是作為神谷英樹的超人三部曲的完結作，前兩作應是《Viewtiful Joe》及《The Wonderful 101》。固此三部曲一套概念是幪面超人Kamen Rider、一套概念是超級戰隊 Super Sentai，而今次概念就輪到咸蛋超人 Ultraman 作結。

《Project G.G.》只是白金工作室現時的4大計劃之一，其餘3個計劃有兩個已經公開並進行中。第一個便是《The Wonderful 101》的Remaster版，於 Kickstarter 展開了集資現時已集得超過177萬美金，遠超目標金額30多倍。而第二個計劃是4月於東京設立根據地「PLATINUM GAMES TOKYO」，擴展工作室人手及業務。而最後的第四個計劃現時就尚未公布，未知是工作室動向還是遊戲公布。另一方面神谷英樹亦有表示過下一個目標是「家用機長期營運類遊戲」，未知會否有關連。