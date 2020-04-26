《Fallout 76》又出事！NPC趁火打劫偷走玩家武器仲要拎唔返？

【Fallout 76】美國 Bethesda Softworks 自 2018 年 11 月起在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣作《異塵餘生》系列最新線上 RPG《異塵餘生 76》（Fallout 76），自推出以來爭議不斷，不但之前因為物品複製 Bug 導致許多高等玩家想主持正義獵殺作弊玩家小號卻誤殺無辜事件層出不窮外，如今甚至驚傳有 NPC 會從玩家屍體偷走道具自己拿來使用的 Bug 出現!?

有玩家將自己武器遺失的 Bug 影片上傳在網路上給其他人參考（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

據海外「Fallout 76 Reddit」的玩家投稿指出，有眾多玩家們發現，自己角色在死亡復活後，身上有大量的子彈與高價武器消失不見的狀況發生，由於玩家們發現在自己屍體附近的 NPC，會開始使用這些玩家們原本使用的武器，因此懷疑是 NPC 偷走玩家們身上的武器。而重點是，目前玩家們並沒有任何手段，從這些 NPC 身上將自己被偷走的武器給拿回來……。

附帶一提，在《異塵餘生 76》中，人類 NPC 是官方自 2020 年 4 月 7 日推出的免費更新《廢土人 Wastelanders》中才開始登場的人類角色。在這個 DLC 裡，玩家們將重返山脈區展開鬥爭，挑戰新的任務與區域，並與新登場的 NPC 人類角色進行互動，收集新的武器與裝備；隨玩家們劇情推進，不但將可深入了解這些 NPC 的故事背景，來將影響這片廢土世界未來的命運。

另外，由於這個玩家高價稀有武器遺失狀況陸續發生，而且並沒有明確可以取回的方法，因此而在遊戲內引起一股騷動。就有玩家指出，目前這個 Bug 只會發生在「Radiation Rumble」與「Riding Shotgun」等活動中，建議其他人目前最好盡量避免參與這幾個活動，以免自己珍貴的武器失竊；對此，Bethesda 官方表示目前已經開始進行調查，至於結果如何，則還有待官方後續公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO