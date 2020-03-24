【新冠肺炎】《Fallout 76》玩家大量囤積廁紙　要同現實接軌？

目前全球各地都因為新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的爆發而進入了警戒狀態，就連歐美地區也正面對日益嚴重的疫情，因此不少民眾也開始搶購大量的民生用品。可能是受到了相關謠言的影響，廁紙突然成為了許多民眾爭相搶購的必需品，甚至還在網路上成為了全新的迷因，而這股戲謔風潮也開始出現在遊戲界中。

由 Bethesda 開發的線上多人遊戲《異塵餘生76》(Fallout 76) 就如同《異塵餘生》系列過去的作品一樣，都設定在同一個核戰末日後的荒蕪世界觀中。而玩家們也仍然能夠在遊戲地圖的各處找到各式各樣的垃圾雜物，這些雜物通常可以用來拆解出物資或是修復武器的道具，即使其中少部分的雜物確實有著更高的價值，但「廁紙捲」絕對不是包含在其中。

然而，在這個全球警戒的時刻，不少《異塵餘生76》的玩家也突發奇想，開始在遊戲中搜集大量的廁紙捲，無論是在遊戲地圖中撿到的，或是在商店中販賣的雜物，玩家通通都會大量囤積起來。這很明顯就只是一個相當戲謔的玩笑，諷刺了現實生活中不少人因為謠言而瘋狂搶購廁紙。

+ 4 + 3 + 2

但即使如此，玩家們的行為確實也多多少少影響到了《異塵餘生76》的經濟系統，因為不少玩家開始以誇張的價格販售衛生紙。甚至還有玩家將大量的廁紙捲當成布置營地的裝飾，藉此達到某種程度的「炫富」。

網友們也開始在Twitter上分享相關的截圖，能夠看到有人將廁紙捲擺放在營地內的展示架上，搞得好像是某種稀世珍寶一樣，而在玩家擺設的販賣機內更是誇張，衛生紙的價格竟然高達了 5000 甚至是 25000 遊戲幣。

除了大量囤積廁紙捲之外，也有不少玩家在遊戲中也做好了防疫宣導，在自己的營地外掛上了「活下去，勤洗手」的標語。

然而，《異塵餘生76》與現實世界的不同之處，就是這款遊戲中的廁紙捲並不會出現耗盡的情況，所以即使玩家們都開始大量囤積廁紙捲這個雜物，遊戲世界仍然會自動生成更多。

【相關圖輯】新冠肺炎｜封城太無聊 意大利人與鄰居打高難度「高空網球賽」（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

▼▼▼相關圖輯：點擊即學如何上班可「百毒不侵」▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

延伸閱讀：

國產3D解謎《夕生Halflight》 用台配角色呈現超奇幻40年代台灣

國產科幻冒險《星際擴散》限時免費下載 手機雙平台都玩得到！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO