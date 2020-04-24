【動物之森】更新後ATM利息突下調！最新上限幾多、點解要改？

任天堂《集合啦！動物森友會》隨地球日到來，不但推出 Ver.1.2.0 版的免費更新，並帶來園藝商人「然然」、博物館升級美術廊、「九尾市場」狐狸尋寶船等一系列新玩法隨地球日活動登場，而其中也包括了對玩家來說會攸關玩家賺錢效率的遊戲內存款利息調降的修正。

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在本作中，存在可以讓玩家們將錢存進 Nook 銀行的 ATM。本作與現實世界一樣，ATM 會依照玩家們存款的金額額外支付利息。基本上會在月初的時候，支付上個月月底存款金額的 0.5％作為利息。同時在遊戲中，能收取的利息金額也有上限限制，在 4 月 23 日更新之前，利息上限最高為 99,999 鈴錢（需銀行內有 2,000 萬鈴錢存款）；但隨著本次更新推出，利息金額上限將調降為 9,999 鈴錢。

雖然官方只有公告調降利息，而沒有公開降息的理由，不過卻不能否認，在遊戲中，有玩家利用 ATM 的利息賺錢（例如可以使用「時間魔法」用年作為單位來進行操作，如此一來就可以在短短幾分鐘內，賺入 99,999 鈴錢的上限金額，而且系統也不會因為這樣的時間操作給予玩家任何懲處，因此被部分玩家當作是有效賺錢的手段之一），因此這次官方的利息調降，很有可能是針對這些玩家採取的反制手段。

官方在更新後只以遊戲內信件公告調降ATM存款利息（《集合啦！動物森友會》遊戲擷圖）

由於在本作中，金錢要素佔了很重的成分（畢竟一開始買入無人島就積欠狸克一大筆錢，後來不管是島的擴建等，都需要再跟狸克借錢還款），因此雖然對玩家來說如果能利用這個利息賺錢，將可以減輕不少壓力，但對遊戲內的平衡性與經濟系統而言卻是個重大的 BUG，或許任天堂就是有鑑於此，因此才透過這次更新宣布調降利息。

附帶一提，雖然《集合啦！動物森友會》標榜是一款可以讓玩家們悠閒遊玩的慢活遊戲，玩家們只要每天玩一點玩一點，就可以陸續解鎖各種內容並還清狸克的債務，不過對急性子的玩家們來說，這樣的慢活與內容解禁玩法或許會感到不耐煩也說不定，也因為這樣，才衍生出如上述這般利用利息賺錢的手段與方法。但隨著這次官方調降利息，想再利用這樣的方式大賺一筆將會有所難度，玩家們還是耐住性子慢慢捕魚抓蟲玩遊戲賺錢就好，畢竟這樣也比較符合官方「悠閒慢活遊戲」的初衷？

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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