Fallout 76推出一年多災多難　惡意玩家可用作弊程式強奪他人裝備

《異塵餘生 76》（Fallout 76）已正式推出一年多，不過遊戲整體的處境並沒有逐漸改善的跡象，反而是越走越慘烈。官方推出的月費會員機制不但引發玩家不滿，其該項服務也出現了各種Bug讓付費者要求退費，可說是大火燒不停。而部分玩家也開始使用作弊程式自由打造各種稀有裝備，還能直接召喚NPC擔任護衛，甚至還將《異塵餘生 4》中的「普利德溫號（Prydwen）」物件植入《異塵餘生 76》中做為己用。

雖然 Bethesda 已出手修正上述的作弊問題，但這還只是災難的開端而已。先前的手段還不到直接侵犯其他玩家權益的地步，但近期卻出現了更為離譜的作弊事件，這次是直接讓程式判定其他玩家為作弊使用者的持有物品欄，讓他們得以自由搜刮玩家所攜帶的物品和安全所。

此次的作弊事件發生前便有玩家收到了作弊者的忠告，也在Reddit上發出了警訊並獲得了 Bethesda 的關注，但看來時間上還是不夠官方做預防措施。事件爆發後，Bethesda隨後也直接讓PC版本的伺服器進入維護並補上了防範措施。

ℹ @Fallout 76 is undergoing maintenance on PC. Please check https://t.co/fLbRKZRzWe for more information. — Bethesda Support (@BethesdaSupport) 2019年12月23日

但本次的事件對《異塵餘生 76》來說已算是個相當嚴重的打擊，能否妥善給予受害者該有的補償還屬未知，但接二連三的作弊事件所影響到的並不是只有受害者，花費許多心血所獲取的資源和裝備可能會遭人輕易竊取一事，也讓其他PC版玩家蒙上了一層陰影。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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