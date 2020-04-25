【聖劍傳說3 重製版】攻略 快速上手小技巧及心得10式

《聖劍傳說3重製版》TRIALS OF MANA終於推出，相信不少25年前極之沈迷此神作的玩家，都想再玩多幾次。此重製版的戰鬥及系統都有不少改動，以下就同大家提供10個小技巧、便利Tips及心得，等大家快速上手！

1. 快速破盾

今集加入「裝甲」敵人有點麻煩，想快點破盾，可以在未進入戰鬥狀態時先蓄力，接近時便可開局一下破盾。但是蓄力後移動很慢，面對一堆裝甲敵人可考慮直接開局放必殺技。因為連擊次數多都會破盾，當轉職增加攻擊次數後，直接普攻來破盾也可。

蓄力需時，但開戰前可以先儲好

2. 超方便捷徑回復

按方向鍵「上」再按緊R1的話就可把道具設定在快捷欄。在戰鬥時，這個快捷欄會比使用環狀選單更加方便，一來不會停下時間，二來回復道具用快捷欄按的話，會自動化選角色。例如回HP會直接使用在「當前HP最低的同伴」身上，回異常狀態會直接用在「中了異常的同伴」身上。省減了要指令選角色的操作極之方便。

同伴石化了，一用捷徑解異常道具便自動回復他

3. 非戰鬥時一鍵全回復

在非戰鬥時也有個方便的全體回復指令，可以選道具或魔法一次過用數次作全體回復。方法是按開圓環選單後按三角鍵的「完全回復」或正方鍵的「接近完全回復」。舉個例子如果成員全部重傷，用此指令選糖果的話，便會自動用數個糖果來一次過全體回復，不用一次一次用非常方便。同樣道理選回復魔法亦可。

一下就用了5個糖全體回復，平時買夠99糖就好方便

4. 指令同伴出魔法

戰鬥時可以隨時切換角色，玩家想同伴出魔法時可能都會自行換角色來用。但其實遊戲內的圓環選單，都可像原作那樣直接操作同伴指令。方法就是按方向鍵「下」之後，再按L2/R2便可。除了時間會停止之外，選擇魔法時還可以看到是否中敵人的弱點。

可指令同伴出魔法，不用每次也換人

5. 調整角度及改奔跑方式

對於玩開Dark Souls或不想鏡頭亂轉的人來說，可能喜歡不鎖定敵人來進行戰鬥。但遊戲的調整正面角度「重置鏡頭」，卻是使用了L3+R3鍵，在戰鬥時一按就會同時變了鎖定敵人。想順手一點，可以在選項將「重置鏡頭」改為L3鍵。之後將受影響的「奔跑方式」設定為「自動」或「持續」便可。

戰鬥時重置鏡頭會變了鎖定，改一改便可，順便也應改改自動奔跑

6. 重疊技能高速回MP

魔法系的角色如「安潔菈」經常缺MP，想持續魔法輸出的話建議為她學習及裝上「魔力吸取」，每次強攻擊都能回MP，而且她的直接強攻擊收招極快，可以快速狂「扑」吸MP。當她轉職後還有「魔力吸取II」，因為技能是可以重疊的，令她每下攻擊都能回到3MP，面對複數敵人更是極快回滿。

每下攻擊回3MP，複數敵人回更多

7. 設定AI作戰

聖劍傳說3 Remake比起FF7 Remake優勝的地方之一，便是可以設定同伴AI的作戰方針(汗)。如果難度是玩「困難」的話，建議把全體「目標」改為「HP較低的敵人」，方便快速擊破。如果已有MP回復手段，或者面臨BOSS戰，也可把「特技」自動輸出調高，方便速戰速決。

打BOSS前不妨先變更輸出方針，尤其玩Hard

8. 盡快升盆栽

遊戲內的稀有道具，例如永久提升能力值的道具可從盆栽種植隨機產生。而且盆栽的等級除了影響稀有道具出現率，更會影響敵人掉落高級種子的機率。所以前期應盡快升級盆栽，一有普通及銀種子全都種下去就對了。

永久加能力值的道具可以種出來

9. 養成點數可重置

今集的養成點數是可以重置的，只要到達商業都市拜澤爾，與占卜婆婆交談便可。但要注意的是重置點數所需的金額會隨著等級提升而增加，像初期只需$1500，但LV31時已經需要$4650。前期想省錢的話還是不要亂點比較好。

黑市可重置點數，不過會越來越貴

10. 轉職可重置

遊戲與原作一樣，當等級18及38時就可進行轉職，像原作中分有光/闍，之後光光/闍闍/光闍/闍光的分支，更有終極的第四階職。但今集還加入了「重置職業」的指令，中後期可使用「女神的天秤」回到第一階職業，所以萬一真的選錯了，也能有翻身的機會。