《聖劍傳說 3》PS4體驗版試玩：重製表現出色！回憶與新鮮感齊備

【《聖劍傳說 3 Trials of Mana》】時隔 25 年，終於由超級任天堂走上新世代的主機上（PS4、Switch、Steam），重製版將在 4 月 24 日推出，而今日（18 日）PSN已推出體驗版讓玩家先行回憶這隻超任時期的經典作品。筆者剛試玩完體驗版，沒想到新鮮感比回憶更強烈，重製版的誠意，不論是新﹑舊玩家都能樂在其中。

六大主角運命交織

《聖劍傳說 3》共有六名主角，包括：杜蘭、安潔菈、凱文、夏綠蒂、霍克艾、莉絲。體驗版中，玩家可以遊玩到序章內容，角色最高升至 Lv7，同時可以在正式版中讀取該進度。玩家在體驗版中已能從六名主角中，選擇用誰經歷主線，再選擇兩名角色輔助。由於《聖劍傳說 3》共有三個主要宿敵（對應不同主角），耐玩性有一定的保障，起碼要玩三周目才能完全了解六大主角的被運命牽連在一起的故事

《聖劍傳說 3》體驗版（遊戲截圖）

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重製 UI 比《聖劍傳說 2》有誠意很多（遊戲截圖）

筆者選擇霍克艾為主角、安潔拉和莉絲為夥伴，一開始就會以主角的背景做切入點，讓玩家了解眾多角色要前往聖都溫蒂爾尋求幫助的，以及和主角背景相關的宿敵，想要打破瑪那之石的原因。六名角色都有各自的戰鬥技巧、技能和武器，就算要玩多個周目，角色的多樣性也不會令玩家覺得沉悶和重複。在內容上，筆者認為重製版有為玩家考慮的地方，是當遇到兩名夥伴時，系統會問你是否想體驗他／她的背景故事，讓玩家能更投入小隊成員的身世之中，兩名副角色也更有血有肉，不只是在戰鬥中幫你打怪的路人。

遊戲畫面全面提升

《聖劍傳說 3》對比《聖劍傳說 2》的重製所下的功夫更多，除了把 2D 點陣圖改成 3D 外，角色外形、操作介面、戰鬥的動作都有全面提升。把原來的俯瞰視角改為第三人稱，戰鬥的操作和畫面表現也得到提升，就算對舊玩家來說，重製版的新鮮感也極大。遊戲中的讀取時間短，以及進入即時戰鬥的連貫性極大，遊玩時給人一種很順暢的感覺。

戰鬥操作有趣

《聖劍傳說 3》重製版中，雖然主線內容會跟據玩家挑選的主角，不過其他兩名夥伴今次也開放在戰鬥時操作。只要按下「L2」就可以在戰鬥中隨時改變操作中的角色，戰鬥的靈活度和樂趣比舊版大。第三人稱的對戰視角，比較切合近代的日系動作 PRG 或 online game 的操作，對新玩家來說較似上手和有親切感。敵人的技能範圍會出現在地面上，這種「避地板」的玩法也為 RPG 遊戲加入較大的挑戰性。

各個角色都有獨特的技能（遊戲截圖）

戰鬥不會覺得沉悶（遊戲截圖）

充滿回憶的背景音樂

90 年代的遊戲，可能畫面上的突破機會不多，所以很多時都會製作到出色的遊戲原聲集。由作曲家「菊田裕樹」擔任監修，並邀請「関戸剛」、「山岡広司」、「宮野幸子」等參與改編的《聖劍傳說 3》遊戲音樂，管弦樂奏起的一刻，令舊玩家們的回憶一下子湧現。故事劇情中，用上全語音配音，對於著重故事內容的玩家來說，真的不會捨得飛劇情。

總結：想馬上玩到正式版

《聖劍傳說 3》的故事內容和前兩代的沒有直接的關係，所以就算未玩過系列作的玩家，也能在重製版中體驗到《聖劍傳說》的樂趣。雖然遊戲失去了雙人遊玩的功能，但能在戰鬥中操作三名主角，加上畫面的升級，對於舊玩家來說其實也能當作是新遊戲玩，用一個全新的視角，看《聖劍傳說 3》六位主角的經歷。而且，爆機後加入「新章節」和主角的第四階職業轉職，在各個地方都能看到重製的誠意。