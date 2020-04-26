肺炎疫情未完但《動物之森》玩厭點算好？四大神級RPG降臨Switch

由於新冠肺炎COVID-19疫情令娛樂大減，很多人為了玩《動物之森／動物森友會》而購買Switch，但當跟動物做朋友厭倦後，部Switch還有什麼好玩？除了最近的《Moving Out》一類Party Game外，本文就為大家搜羅了4款必玩的RPG大作，讓大家在玩完《動森》後依然可以在Switch上繼續慢慢嘆。（文：永高／編：胡劍威）

《魔界戰記 4 Return》系列最豐富DLC

《魔界戰記》是日本廠商日本一的招牌戰略PRG。因為是戰棋類遊戲，如果不諳日文基本上很難入手，而廠商早於PSP時代已經將《魔界戰記》翻譯至中文版，也因此有很多香港玩家接觸過並深愛此作。《魔界戰記4 Return》移植自2014年在PS Vita推出的同名作，在2011年《魔界戰記4》基礎上增加DLC內容及追加劇情，故事以《4》為骨幹，講述在魔界監獄中吸血鬼瓦爾巴特傑為拯救失蹤同伴決心改革魔界，打倒腐敗政權。追加DLC包括「暴君瓦爾巴特傑篇」，「風花與迪絲可篇」與「時間跳躍篇」，以及DLC線上要素「界賊淘汰戰」，「魔界群星大對戰」與「界賊訓練」，超過50個角色，是系列史上最多內容。發售日期：已推出

《魔界戰記4 Return》移植自2014年在PS Vita推出的同名作，在2011年(02)《魔界戰記4》基礎上增加DLC內容及追加劇情。

《伊蘇8 丹娜的隕涕日》「高速ARPG」經典重臨

如果你嫌PS4《FINAL FANTASY VII REMAKE》的ACTION加ATB戰鬥系統不倫不類，不妨來玩一款正統ARPG吧。在很多玩家心目中，《伊蘇8 丹娜的隕涕日》無論故事和遊玩體驗都是歷代中數一數二，甚至比最新作《伊蘇 9》做得更好，除了因為對戰時提供高度爽快感，音效、聲優與故事的配合也是非常出色。遊戲以系列主角亞特魯克里斯汀的冒險為主軸，展開一段名為「蓋提海航行記」的冒險故事。從漂流到永遠受詛咒之島「賽連島」的亞特魯開始，到遇上藍髮神祕少女，以協助「永遠受詛咒之島」而展開新旅程。除了亞特魯克里斯汀，遊戲還以別開生面的雙主角線進行，令故事更吸引，同時在動作方面可以任意衝刺和跳躍，因此《伊蘇8 丹娜的隕涕日》又被稱為「高速ARPG」，遊玩時能令玩家感受高度快感。推出日期：5月28日

《伊蘇 8 丹娜的隕涕日》無論故事和遊玩體驗都是歷代中數一數二，甚至比最新作《伊蘇 9》做得更好。

《七騎士 時空的旅人》從手遊到家用版

如果你是重度手遊玩家，大概會聽過《七騎士》這款手遊，雖然香港玩家並不算多，不過此作在日本的口碑非常好，遊玩人數也是非常多，現在此作將降臨Switch平台。《七騎士 時空的旅人》以手遊《七騎士》為基礎，採取即時回合制，加入全新控制方式和戰鬥系統，內容也根據家用平台度身訂造，加入不同於手遊版的原創故事，成為一款內容更豐富的單人RPG。故事圍繞在《七騎士》的第八位成員凡妮莎，她擁有終極的魔法裝備，其中一個是具有感知的魔法沙漏的「珊蒂」，玩家將使用它來應對多重考驗。凡妮莎在進入扭曲的時空後，踏上了旅途，玩家需要做的就是讓她平安返家。如果有接觸過手遊版的你，一定都很喜歡凡妮莎，今次廠商特意為家用平台開發的版本，一定不能錯過。推出日期：6月

《七騎士 時空的旅人》以手遊《七騎士》為基礎，採取即時回合制，加入全新控制方式和戰鬥系統。

《Final Fantasy 水晶編年史 Remastered》四人同遊的《FF》

《Final Fantasy 水晶編年史 Remastered》是當年難得一見的《FF》系列多人遊戲，只要你有一部GAME CUBE另加三部GBA，便可以四人同玩，不過如此高配置在當年擁有的人少之有少，因此到了現在互聯網普及的世代，四人同遊迷宮便有了可能。《Final Fantasy 水晶編年史 Remastered》是從2003年於GameCube推出的同名作品復刻版，以探索迷宮尋找水晶為主題，玩家需要一邊打倒敵人撿拾道具或魔法石，一邊沿著道路前進，並打倒最深處BOSS過關。雖然今次不是重製而是復刻，但製作團隊也放了很多心機在細節上，開發人員稱是以「不想背叛核心玩家和粉絲」的心態下製作。同時，遊戲追加了「高難度迷宮」，令多人遊玩提供更大挑戰性。另外遊戲的音樂也是一大特色，當年不少人就是為了這款遊戲而買Soundtrack，今次更加入十多首新譜的曲。據知《Final Fantasy 水晶編年史 Remastered》更可以讓Switch玩家與PS4玩家連動同遊，但實際執行上到底如何運作，還是要等最新消息公佈。推出日期：2020年夏季