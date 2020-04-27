細說《聖劍傳說》｜昔日三大RPG！謎之科幻版《聖劍》你玩過未

【細數《聖劍傳說》系列】每年4月向來是遊戲界淡季，原因之一是公司開始新財政年度，廠商通常將大作推前到3月推出，為上個財政年度「整靚盤數」，不過今年4月罕有地出現幾款大作，其中《動物森友會》日本銷量突破360萬，另有三款重製遊戲登場，包括外界評價甚高的《FINAL FANTASY VII REMAKE》，以及近日推出的《聖劍傳說3 TRIALS OF MANA》。 （文：比利／編：林勇）

若說《FF VII》新舊作相距23年，那麼《聖劍3》相距時間更長，超任版早在1995年推出，奇怪的是遊戲只有日版，沒有移植為歐美版（英語版本），直到去年6月，SQUARE ENIX推出SWITCH美版《COLLECTION OF MANA》，也就是收錄首三集《聖劍》，才加入英語字幕的超任《聖劍3》；反觀前作《聖劍2》早在1993年移植為美版，改名為《SECRET OF MANA》。提起上世紀90年代，當時未跟ENIX合併的SQUARE，其RPG、ARPG及SLG類型遊戲都有影響力，特別是超任時代，《FINAL FANTASY》、《ROMANCING SAGA》及《聖劍》，被視為該廠三大RPG系列。

Switch上曾經推出聖劍合輯（Square Enix）

《聖劍》首集早在1991年6月登陸GAME BOY，當時GB以黑白畫面顯示，也許SQUARE擔心《聖劍1》作為「新作」沒有名氣，因此將遊戲改名為《聖劍傳說 ~ FINAL FANTASY外傳》，但遊戲內容基本上跟《FF》無關，勉強來說只加入陸行鳥CHOCOBO，而整體風格有點像任天堂《薩爾達傳說》初期作品。大家熟悉的《FF VII REMAKE》製作人北瀨佳範，1990年加入SQUARE，有份為《聖劍 1》設計及編劇，而總監是石井浩一（陸行鳥及「飛天豬」莫古利設計者）。提醒大家，廠方在2016年出過重製版《聖劍1》，無論畫質、系統都有加強，遊戲改為3D化（不用再捱黑白畫面），故事亦有修改，較可惜是僅在手機及PS VITA登場，若移植為PS4、SWITCH就好了。

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《聖劍 1》推出後反應不錯，廠方自然加緊開發《聖劍 2》，但開發班子有變，編劇改為田中弘道（《FF XI》製作人），北瀨佳範則改為製作《FF V》。1993年推出的超任《聖劍 2》，特點之一是三名可操控角色同場出現，若玩家單打，餘下兩人就改為電腦AI操控，若使用手掣分插器更可三人同玩。另一特點是採用圓環指令，在戰鬥期間點選道具頗方便。至於武器增至八種，每種武器都可升級，而角色提升熟練度學會技能；配合劇情有八種精靈，遊戲亦有8種魔法屬性，彼此有相剋關係（如土風相剋、水火相剋等）。配合超任的放大、回轉機能，《聖劍 2》亦不時出現這類畫面，例如召喚白龍芙拉米，就會出現芙拉米從遠飛過來的效果。

事實上，《聖劍 2》可說是奠定聖劍系列風格基礎，不再模仿《薩爾達》，不再靠《FF》名氣，大家不會再找到陸行鳥，可愛嘍囉敵人拉比兔成為吉祥物；重點劇情涉及創造世界的女神化身為樹，而祂創造的瑪娜之劍成為保護世界的關鍵，這些設定在續集都保留下來。接下來的《聖劍 3》更是大幅強化，單是可用角色就增至6人，又加入光、暗轉職系統，這些留待大家玩重製版自行體會。

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回顧整個《聖劍》系列其實作品甚多，其中1999年在PS1推出的《聖劍傳說 LEGEND OF MANA》，採取色彩豐富的手繪圖像，以當時畫質來說相當不錯，而故事不再是一本道，整個劇情可分拆為69章，即68個小故事及最終章組成，世界地圖由多個版圖組成，感覺有點像童話故事遊戲。

系列全盛期是2006年，當年SQEN一年內推出三款遊戲，包括NDS《聖劍傳說DS：CHILDREN OF MANA》、PS2《聖劍傳說4》及一款手遊。廠方翌年推出NDS《聖劍傳說 HEROES OF MANA》，設定為《聖劍 3》前傳，但玩法首次改為即時戰略。剛才提到的《聖劍傳說4》，是系列首款3D化遊戲，但推出後評價甚差，主要包括視點欠佳、難以準確鎖定敵人，每個章節後會將等級變回一，沒有道具欄，以及較花時間的驚嚇系統（角色要嚇敵人才有機會取道具），大家不用親自試玩《聖劍 4》，單看上述設定已夠另類，尤其「驚嚇系統」變相要大家刷道具。

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順帶一提，SQUARE在1995年推出超任《SECRET OF EVERMORE》，開發班底來自SQUARE美國分部，其風格與《聖劍 2》相似，劇情講述男主角少年誤進古老房屋，因觸及某種裝置而傳送到另一世界。戰鬥方法跟《聖劍 2》幾乎相同，分別只是改為兩人戰鬥（同伴是男主角寵物），而敵人不乏機械人，因此有網民形容是科幻版《聖劍 2》，但此作跟《聖劍》系列無關，也沒出過日版及亞洲版。