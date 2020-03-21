任天堂SWITCH、LITE遭破解　GAME場行家：玩「老翻」得不償失

【任天堂全線SWITCH、LITE遭破解】全球多國面對疫情肆虐，封關、加強邊境管制、航班停飛、家居隔離‧‧‧‧‧‧ 很多國家及地區都採取類似措施，搶購日用品、盡量留在家中成為「日常」。大家在共同抗疫之際，SWITCH市場亦再掀起破解攻防戰，有黑客組織宣稱已破解SWITCH新版（即大電量版）及手提版本SWITCH LITE，究竟對市道有甚麼影響呢？（文：比利／編：林勇）

我們宅民黨編輯日前提過，有海外破解團隊早前宣稱已成為破解全線SWITCH，並計劃本周起提供網上預訂破解晶片，而晶片在短期內開始量產。團隊又指，供SWITCH主機用的晶片賣10.88美元，SWITCH LITE所用的晶片賣9.88美元，即港幣$80至90元，其中舊版SWITCH「即插即用」，大電量新版（去年8月起推出）及SWITCH LITE就要「硬改」，即拆開主機後，將破解晶片燒焊到底版才可。

破解團隊去年底公開圖片，證實SWITCH LITE已被破解（TEAM XECUTER圖片）

SWITCH遭破解其實不是新鮮事，早在2018年初，該破解團隊已宣布成功破解SWITCH，關鍵是發現主機的Nvidia Tegra X1處理器有保安漏洞，由於屬硬體零件出現問題，因此當時無法透過更新系統去修補漏洞。

之後推出一種名為SXOS的電子狗，即內置破解程式的迷你裝置，在配合短路器及認證程式下，令到舊版SWITCH在毋須改機下，就可執行非官方檔案，包括「翻版SWITCH遊戲」（NSP及XCI檔）、金手指的密碼檔、其他RETRO舊主機的模擬器等。換言之，經破解後的SWITCH不單玩到「老翻遊戲」，甚至用到金手指（改為無限金錢、不死等），連紅白機、超任、MEGA DRIVE、GAME BOY / GB COLOR、N64、PSP、PLAYSTATION ONE及早期街機遊戲都玩到。

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不過破解後的SWITCH亦有缺點，例如要避免玩ONLINE遊戲，否則可能被任天堂封鎖帳戶；另外玩家要透過非官方渠道更新主機系統，但在更新過程出錯就有「變磚」，即完全死機的風險。對於新破解晶片上市在即，會否憂慮影響正版遊戲銷情呢？筆者分別訪問兩位GAME舖負責人意見。

其實大部分SWITCH玩家都支持正版，因為破解過程太複雜，不熟電子產品的人不懂如何安裝，而任天堂不時更新主機系統，可能大家玩一會「老翻」就隨時玩不到，結果要花錢給別人幫手，既然這麼麻煩不如玩原裝更好。其實很多SWITCH原裝遊戲，放去二手市場有價有市，回收價很硬淨，即使大家玩原裝遊戲，這樣一買一賣都不會太破費。 深水埗某Game舖

SWITCH舊版早已破解，但對我們生意影響不大，因為破解過程太複雜，一般家庭不想麻煩，亦不會買大量遊戲，所以會支持正版。 旺角某藍店

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