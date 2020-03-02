日本NHK公投最喜愛FINAL FANTASY　FFX成大贏家　鍚菲羅士倒灶

雖然《FF VI》是超任遊戲，但畫質絕不失禮，由於故事涉及「世界崩壞」（末日）情節，因此世界觀相對較大，而參戰角色亦多達14人，在初期《FF》遊戲而言較多。故事以幻獸少女天娜（TINA）的角度看世界，她擁有秒殺敵人的魔力，但對自己不甚了解，隨著同伴加入而打開心扉。（遊戲截圖）