日本NHK公投最喜愛FINAL FANTASY　FFX成大贏家　鍚菲羅士倒灶

日本電視台NHK（日本放送協會）在去年12月至今年2月間舉行網站投票，選出最多人喜歡的《FINAL FANTASY》作品、角色、音樂、首腦敵人（包括召喚獸）。結果NHK收到近47萬票，四大票選項目亦有結果。
（文：比利／編：林勇）
【最喜歡FF作品】（表列首十位）
第一位《FF X》
2001年率先登陸PS2，投票的支持者以20至39歲佔多數。（遊戲截圖）
《FF X》華麗畫面及加入配音引起玩家迴響，故事遇講水球選手提達（TIDUS）回到一千年前的世界，與召喚士優娜（YUNA）一行人冒險，尋找對付不死魔物「辛」（SIN）的終極召喚。本來故事結局相當淒美，令人觸動落淚，奈可續作《X-2》來一個大團圓結局，將此作缺憾美毀掉。（遊戲截圖）
第二位《FF VII》
1997年率先登陸PS1，投票的支持者以30至39歲佔多數。（遊戲截圖）
《FF VII》是首款登陸PLAYSTATION，採用CD媒體的《FF》遊戲，以3D多邊形及CG背景成為焦點。主角克勞德（CLOUD）原為「神羅」士兵，決心阻止宿敵錫菲羅士（SEPHIROTH）召喚殞石毀滅世界，但他在冒險中發現自己不尋常的一面。
相信大家知道開發商SQUARE ENIX下月推出重製版，但會否改寫女主角艾麗絲（AERITH）的命運，到時未必有答案，畢竟重製版《FF VII》集中在米德加城，僅是整個劇情的前章。（遊戲截圖）
第三位《FF VI》
1994年率先登陸超任，投票的支持者以30至39歲佔多數。（遊戲截圖）
雖然《FF VI》是超任遊戲，但畫質絕不失禮，由於故事涉及「世界崩壞」（末日）情節，因此世界觀相對較大，而參戰角色亦多達14人，在初期《FF》遊戲而言較多。故事以幻獸少女天娜（TINA）的角度看世界，她擁有秒殺敵人的魔力，但對自己不甚了解，隨著同伴加入而打開心扉。（遊戲截圖）
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↓↓↓↓【最喜歡FF角色】（表列首十位／點下圖放大）↓↓↓↓
【最喜歡FF首腦 / 召喚獸】（表列首五位／點下圖放大）↓↓↓↓
【最喜歡FF音樂】（表列首五位）
第一位：《FF X》ザナルカンドにて / TO ZANARKAND（植松伸夫作品）
第二位：《FF V》ビッグブリッヂの死闘 / BATTLE WITH GILGAMESH（植松伸夫作品）
第三位：《FF VIII》EYES ON ME（植松伸夫作品 / 王菲主唱）
第四位：《FF VI》仲間を求めて / SEARCHING FOR FRIENDS（植松伸夫作品）
第五位：《FF XIII》閃光（浜渦正志作品）
至於每集《FF》都有的PRELUDE，即水晶音樂排18位；陸行鳥CHOCOBO排29位。
其他詳細結果可前往NHK官方網站（按此前往）