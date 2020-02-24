5000蚊Switch竟然簽免責聲明先買得？律師解說特殊條款有冇效

面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，除了口罩、酒精搓手液被炒賣，連SWITCH行貨遊戲機及部分遊戲都被炒賣，其中《RING FIT ADVENTURE》一度炒至$1800，網購二手價亦起碼$1200。最近遊戲業界流傳一張圖片，據稱有人在深水埗某商場，花了$5000購買SWITCH主機、兩款遊戲及散熱扇，但重點是買機時要簽署「免追究聲明」，究竟是甚麼回事呢？ （文：比利／編：林勇）

Switch及Ring Fit都因為疫情未止令產量不足下現炒風（鄺曉斌攝）

跟據行內消息人士指，該收據是今年1月31日（年初七）簽發，總額是$5000港元，內容看來是SW（SWITCH主機）、連MON貼、64G（可能指是64GB micro SD卡），連兩款遊戲（孖車MARIO KART 8及OVERCOOKED 1+2特集），還有散熱扇（據稱三年保養）。

有業內人士稱，目前SWITCH求過於供（稍後詳述），主機售價的確被炒高，但若果以「主機（連MON貼）、MK8、OVERCOOKED特集」，目前市價僅約$3500（在疫情前$3000有找），而一張64GB micro SD卡普遍不過$100。

該人士又稱，由於單據只寫了總額$5000，沒清楚寫明各種商品售價，所以難以一口咬定顧客被騙，因為其中一個關鍵就是「散熱扇」，沒說明是甚麼牌子，可以有平有貴。但該人士指，SWITCH主機相比PS4及XBOX，由於耗電量相對較低，所以執行一般遊戲，機身不會太熱，只要四周較為通風，理論上毋須購買「散熱扇」。

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該人士又稱，很多顧客（特別是父母及女孩子）購買SWITCH給子女、男友玩，但他們對遊戲機認識不深，因此部分店舖員工看中這點，會主動建議他們買日本HORI之類「靚芒貼」，但真正貼上主機的是次等MON貼（反正很多顧客不會看MON貼包裝）；以及遊說他們買其他周邊產品，包括沒太大需要的「散熱扇」。

這單據起業界人士討論的另一焦點，就是印有疑似「免責聲明」的字句，而顧客似乎真的簽署了！聲明寫著：「顧客須知：客人是在清醒的情況下，清楚購買商品之用途及價格後才決定光顧本店之商品！買賣雙方交易完成後（金錢及貨品交收後）如何有任何爭議最終決定權由本店作主！其後如有詆毀及誣捏本店聲譽之任何損失，買家需要承擔支持所有法律及賠償之費用，僅此聲明，敬請顧客留意。」

業內人士表示，上述聲明簡單而言，就是顧客「在清醒下」購物，一旦有爭議以店主決定為準，若顧客有詆毀可能被控告。另一人士質疑，上述顧客須知有點「此地無銀」，不明白顧客只是買部遊戲機，而不是買賣物業，為何會簽署單據，去證明自己「在清醒下」買機，兼一旦誣捏對方聲譽可能被控告。

黃國桐律師（資料圖片）

我們亦因此事向黃國桐律師查詢，黃律師指這是「多餘」條文，因為Switch並非保護物，兩者議價成交，如果產品品質有問題，有沒有這項條文買家都可以追究，因為是不平等合約內容。相對如果買家在網上「毀謗」，就算有沒有這項條文都可以追究。

「多餘條文，任天堂非保護品，雙文議價成交，可以呀。如有任何爭議，要視乎爭議何 物，如與商品之品質有關，法律有規定，這段（條文）無用，因是unfair contract term。如真是毀謗，有無條文一樣可追（究）。」 黃國桐律師對此條文回應

SWITCH缺貨原因

根據多名零售人士消息，近期SWITCH行貨（新版）主機的確很缺貨，難免被炒賣，而所謂「新版」是指任天堂去年八月起推出，耗電量較低、續航遊玩多兩小時的SWITCH，而不是「手提版」SWITCH LITE。據了解，由於內地廠商受疫情影響，令到SWITCH主機產量下降，供應緊張；其次是騰訊去年底發行內地SWITCH行貨，但被網民發現主機只可登入內地e-SHOP，不能登入其他國家地區e-SHOP，因此有內地玩家寧願選購港版SWITCH行貨（登入e-SHOP不限區域）。目前部分店舖會進口其他國家的SWITCH（水貨），但在本港不受保養，這點顧客必須清楚。至於《RING FIT ADVENTURE》同樣產量下降，因此炒高一倍售價，市面部分貨源不是中文行貨版，而是澳洲、歐美版為主的水貨。